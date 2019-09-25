Отменять поправки по повышению пенсионного возраста женщинам не намерены

У нас продолжительность жизни, также как и во всем мире растет, и во всем мире женщины выходят на пенсию в 65-67 лет - Смаилов.

Предложение по снижению пенсионного возраста для женщин, прозвучавшее на Нацсовете общественного доверия, прокомментировал первый вице-премьер, министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы недавно приняли изменения в законодательстве, которые в течение 10 лет поднимают пенсионный возраст женщин с 58 до 63 каждый год по полгода. В настоящее время эти нормы реализуются, - сказал он в кулуарах мажилиса.

При этом Смаилов добавил, что власти не намерены пересматривать принятые поправки.

- Мы услышали это предложение, но во всем мире идет обратный процесс, во всем мире женщины выходят на пенсию в 65-67 лет, потому что уровень и продолжительность жизни населения в мире, оно повышается, улучшается, - пояснил глава Минфина.

Министр отметил, что по Нацсовету "все предложения взяты на наше рассмотрение и соответствующие госорганы по каждому предложению рассматривают и готовят свои позиции".

- В частности, по снижению тоже будем смотреть, но здесь вопрос в том, что у нас продолжительность жизни, также как и во всем мире растет, и доля населения старше 65 лет тоже растет. Мы пересекли 7%-ный порог, когда больше 65 лет населения больше 7%. Это по ООН-овским стандартам считается стареющим населением, - уточнил он.

По его словам, с каждым годом в Казахстане все больше и больше населения в преклонном возрасте.

- И, если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров, то мы должны смотреть на устойчивость всей системы. Сколько граждан в работоспособном возрасте работает, сколько мы должны граждан обеспечить за счет пенсионной системы. Все эти анализы и соотношения нас привели к тому, что мы приняли то законодательство, которое мы приняли, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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