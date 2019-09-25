Аша Матай в прямом эфире Qalayym live подтвердила слухи о беременности

Также муж певицы в прямом эфире сделал ей сюрприз.

Во время очередного выпуска реалити-шоу "Qalayym Live" в прямом эфире Первого канала "Евразия" произошел неожиданный поворот. Муж певицы и телеведущей Арман Конырбаев поздравил ее с 4-летием совместной семейной жизни, передает Zakon.kz.

25 сентября во время очередного выпуска в прямом эфире никто не подозревал, что в один прекрасный момент в студию зайдет супруг ведущей Аши Матай с огромным букетом красных роз. Он поздравил ее с важной и памятной для их семьи датой: ровно 4 года назад Арман и Аша стали мужем и женой.

Аша была вдвойне счастлива от такого сюрприза.

-Хочу выразить огромную благодарность своему супругу за то, что он поздравляет нашу семью с годовщиной, нам сегодня 4 года. То, что супруг поздравил меня в прямом эфире в программе, которую я веду, было для меня неожиданно. Спасибо большое всей команде за то, что они помогли супругу сделать этот сюрприз, - сказала Аша Матай.

Также она подтвердила в эфире, что беременна.

Чуть позже она рассказала корреспонденту Zakon.kz, как ей удается совмещать беременность и работу ведущей на шоу.

- Муж всегда переживает за мое состояние, он знает, что Qalayym live - детище для меня очень важное, я переживаю за проект, он - за нашего будущего ребенка, который у меня в животике, вместе со мной каждый день в прямом эфире, растет, радуется за маму. Я думаю, что это очень здорово, когда твой молодой человек помнит дату, и я счастлива. Желаю всем на проекте быть такими же счастливыми, участникам желаю найти свою судьбу, - поделилась эмоциями Аша Матай.

Главная задача проекта "Qalayym Live" в том, чтобы 23 участника реалити-шоу "Qalayym Live" не только нашли свои вторые половинки, но и вместе отметили золотую, а может даже и бриллиантовую свадьбу.

Альберт Ахметов

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