Жумагалиева принесла Казахстану первую медаль ЧМ среди кадетов по дзюдо в Алматы
Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль.
Фото : Zakon.kz25 сентября 2019, 16:36
Во Дворце спорта имени Балуана Шолака стартовал чемпионат мира среди кадетов (15-17 лет) по дзюдо. У хозяев соревнований- сборной Казахстана, есть первая медаль, передает Zakon.kz.
Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль, выиграв решающую схватку у бразильянки Ребекки Венцслау. Схватка была упорной, ни одна из девушек не хотела сдаваться. Но под самый занавес поединка Алима нашла "ключи" к сопернице и провела победный прием. Иппон!
По пути к бронзовой награде Алима выиграла у девушек из Индии и Армении, но уступила итальянке.
Золото в весе до 40 кг взяла дзюдоистка из Венгрии Лука Мамира.
Альберт Ахметов
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