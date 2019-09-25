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Жумагалиева принесла Казахстану первую медаль ЧМ среди кадетов по дзюдо в Алматы

Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль.

Фото : Zakon.kz25 сентября 2019, 16:36

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака стартовал чемпионат мира среди кадетов (15-17 лет) по дзюдо. У хозяев соревнований- сборной Казахстана, есть первая медаль, передает Zakon.kz.

Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль, выиграв решающую схватку у бразильянки Ребекки Венцслау. Схватка была упорной, ни одна из девушек не хотела сдаваться. Но под самый занавес поединка Алима нашла "ключи" к сопернице и провела победный прием. Иппон!

По пути к бронзовой награде Алима выиграла у девушек из Индии и Армении, но уступила итальянке.

Золото в весе до 40 кг взяла дзюдоистка из Венгрии Лука Мамира.

Альберт Ахметов


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