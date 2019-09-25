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Предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года утвердили в РК

Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года.

Фото : polireca.net25 сентября 2019, 16:57

Приказом и.о. министра энергетики РК от 23 сентября 2019 года внесены изменения в приказ от 14 декабря 2018 года "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", сообщает Zakon.kz.


В частности, Предельные тарифы на электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций изложены в новой редакции согласно приложению к приказу.

Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную цену на электрическую энергию, но не выше предельного тарифа соответствующей группы энергопроизводящих организаций.

Предельный тариф утверждается по группам энергопроизводящих организаций на срок не менее трех лет с разбивкой по годам и ежегодно корректируется с учетом необходимости обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

Базой для определения предельного тарифа на первый год его действия является максимальная фактическая цена, сложившаяся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций в течение года, предшествовавшего году введения предельных тарифов.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года и подлежит официальному опубликованию.


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