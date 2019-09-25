Мужчина насиловал двух девочек, снимал их на видео и шантажировал

Судя по размещенным данным, мужчине — 35 лет.

Алматинец три месяца насиловал двух 13-летних девочек, снимал это на видео и шантажировал их, передает Zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

История, как сообщает издание, появилось в аккаунте волонтерского движения Алматы.

Судя по размещенным данным, мужчине — 35 лет. Он насиловал девочек и шантажировал их снятыми видео, а когда одна из них рассказала об этом взрослым, мужчина стал сначала угрожать ее родным, а потом попытался сбежать в Кыргызстан.

- Человек, лицо которого скрыто под ретушью, на протяжении трех месяцев, насиловал в извращенной форме двух девочек 13 лет. Регулярно запугивал, шантажировал чувствами детей к родным и издевался, снимая все на видео. … Терпение несчастного ребенка, одной из девочек, закончилось вчера вечером, и она рассказала весь этот ужас брату. Заявление в полицию, допросы девочек и родных... А этот урод человеческого вида, который узнал о том, что девочки все рассказали, начал угрожать расправой их родным. Якобы у него "широкий" круг влиятельных друзей и знакомых, которые за него заступятся. Неужели найдутся такие, кто защищает насильников? Открыто пугал тем, что видео "сольет" во все социальные сети. И, в конце концов, попытался скрыться. Работники полиции задержали его, по дороге в Кыргызстан. В силу всех угроз и предупреждений о грядущих "разборках", мы хотим предать это дело огласке с первых дней. Не сомневаемся в порядочности и беспристрастности сотрудников Турксибского района, но на этой "войне" хороши все средства. Просим взять дело под личный контроль руководителей полиции и прокуратуры Алматы. И, конечно, обращаемся к вам, уважаемые подписчики, помогите распространить данный пост. Этого 35-летнего "любителя девочек" обязательно нужно наказать, — рассказали волонтеры.

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