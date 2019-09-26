Эзра Миллер получил шквал критики из-за нового костюма
Актер появился в костюме проститутки.
Фото : instagram.com/ezra.miler26 сентября 2019, 07:18
Актер и музыкант Эзра Миллер появился на неделе моды в леопардовых трусах и был высмеян пользователями соцсетей. Фотографией с мероприятия он поделился в своем Instagram в среду, 25 сентября.
Миллер пришел на показ французского модного бренда Yves Saint Laurent в белой рубашке, мини-шортах и пушистом манто с анималистичным принтом, а также в сверкающих ботильонах на каблуках. Кроме того, его губы были накрашены алой помадой, а на щеке написано слово slut ("проститутка").
Подписчики актера не одобрили его внешний вид.
"Что за грубость?" — осведомился один из них.
"По-моему, это слишком", — согласился другой.
"Вот это образ, так каждая пятая телка в Москве выглядит!" — подключилась русскоязычная комментаторша.
Публикация Эзры Миллера собрала около 200 тысяч лайков.
Источник: Лента.ру
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