Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Эзра Миллер получил шквал критики из-за нового костюма

Актер появился в костюме проститутки.

Фото : instagram.com/ezra.miler26 сентября 2019, 07:18

Актер и музыкант Эзра Миллер появился на неделе моды в леопардовых трусах и был высмеян пользователями соцсетей. Фотографией с мероприятия он поделился в своем Instagram в среду, 25 сентября.

Миллер пришел на показ французского модного бренда Yves Saint Laurent в белой рубашке, мини-шортах и пушистом манто с анималистичным принтом, а также в сверкающих ботильонах на каблуках. Кроме того, его губы были накрашены алой помадой, а на щеке написано слово slut ("проститутка").

Подписчики актера не одобрили его внешний вид.

"Что за грубость?" — осведомился один из них.

"По-моему, это слишком", — согласился другой.

"Вот это образ, так каждая пятая телка в Москве выглядит!" — подключилась русскоязычная комментаторша.

Публикация Эзры Миллера собрала около 200 тысяч лайков.

Источник: Лента.ру


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты