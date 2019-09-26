Столичного гея избили, изнасиловали и пытали раскаленным утюгом

В итоге после долгих пыток изуверы уснули, а Аян остался связанный, голый лежать на полу.

21-летний житель Нур-Султана рассказал жуткую историю, которая с ним произошла этим летом. Парню чудом удалось выжить после всех пыток, пишет Zakon.kz со ссылкой на Kok.team.

Аян работал педагогом в одной из столичных школ. 27 июля 2019 года он в социальной сети познакомился с парнем. Переписка велась с фейковых аккаунтов, затем они обменялись контактами и назначили встречу. Встреча состоялась, новый знакомый Аяна предложил ему прокатиться, по дороге начал приставать к нему и просил заняться с ним сексом. Аян отказал, но из машины не вышел, мужчина же по пути взял пиво и повез парня к ЖК Махаббат. Тут и началось самое ужасное. В квартиру позже пришел еще один мужчина, и они вдвоем принялись избивать Аяна.

- После этого он сильно ударил меня в ухо, я ударился об шкаф и сел. Он поднял меня, приставил к стенке и стал бить по лицу: в глаз и нос. Я снова сел. В глазах потемнело. Хлынула кровь. Футболка на мне уже была разорвана. Они снова подняли меня и этот второй нанес мне еще два удара в ухо. Хрящи ушной раковины были переломаны, ухо словно помялось. Я снова ударился об шкаф и упал, потеряв сознание. Тогда он наступил мне на ногу и сломал ее. Потом один из них сказал: “Ты что кайф ловишь?!”, и они стали пинать меня по лицу. От ударов я падал, они поднимали меня и снова били кружкой и бляхой по голове. От шока я перестал чувствовать боль. А они все били и били. Сейчас у меня вся голова в швах. Один глаз сильно опух, потому что они несколько раз в него пнули, - рассказывал Аян.

Двое мужчин хотели выпытать номера других парней-геев, места, где они собираются, адреса гей-клубов. Они избивали Аяна и требовали дать все эти данные, но он держался и не сдавал своих знакомых.

- Тогда они включили утюг и сказали, что заставят меня сказать адрес местного гей-клуба и найти им того, кто их туда отведет. Я показал средний палец и сказал: “Вот тебе, а не клуб!”. Тогда один из них тут же прижег мне утюгом предплечье. Затем ударили утюгом по голове. Кричали: “Айт, дедім саған!”, - вспоминал Аян.

После эти двое отправили сообщение с телефона Аяна его отцу с тем, что нужны срочно деньги. Сначала просили миллион, потом три. Но и на этом не закончилось.

- После этого тот первый, который меня сюда привез, начал меня насиловать. Прямо в том виде, в каком я был: избитый, отекший, в крови. И знаете, до этого момента, я не знал, что переживают изнасилованные женщины… Я чувствовал себя настолько низким и жалким, что я словно потерял личность и перестал быть человеком. Я не знаю, смогу ли я как раньше заниматься сексом. Сейчас я даже думать об этом не могу. После они снова повторили свое требование: “3 миллиона тенге в обмен на жизнь”. Я снова ответил, что им ничего не светит. Тогда они стали жечь меня сигаретами. Один из них даже звонил кому-то и попросил приехать утром на машине, чтобы закопать меня живьем там, где никто меня никогда не найдет. Потом я попросил, чтобы меня пустили в душ помыться, смыть с себя кровь. Они пустили, но запретили хромать, хотя до этого сломали мне ногу. Когда я хромал, они снова меня пинали по ноге, - сказал парень.

В итоге после долгих пыток изуверы уснули, а Аян остался связанный, голый лежать на полу. Ему удалось выбраться из квартиры, он попросил помощи у соседей. Приехала полиция, которая тут же задержала мужчин, приехали медики, которые попросили парня со сломанной ногой спуститься вниз, чтобы они оказали помощь. По словам парня, эти двое в СИЗО, расследование должно закончиться 28 сентября. После всех избиений ему поставили диагноз: закрытый перелом медиальной, промежуточной клиновидной кости без смещения костных отломков. Ушиб левой кисти. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные раны головы, лица. Термические ожоги 1-2 степени (от прижигания утюгом). Ушибы мягких тканей. Сейчас он живет с родителями, которые совсем не обрадовались, когда узнали об ориентации своего сына, работать он не может.

Аян считает чудом, что смог выжить в такой ситуации, но были и такие случаи, когда люди просто не выживали после этих пыток.

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