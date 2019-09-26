Домовую книгу уберут из перечня документов, требуемых на границе с Россией

Граждане приграничных территорий будут предоставлять вместе с удостоверением личности адресную справку.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской госграницы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 20016 года", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Марата Сыздыкова, сегодня с Россией имеется 51 официальный контрольно-пропускной пункт, из них 30 автомобильных, 20 железнодорожных и один речной.

- Для жителей приграничных регионов рассматриваемым соглашением предусмотрено 105 мест пересечения границы. За сутки указанные места пересекают до тысячи жителей приграничных регионов. В целом ситуация на границе РК и РФ является уникальной. Подобного режима работы нет больше нигде, ни на одном другом участке госграницы РК. Это еще раз подчеркивает стратегический характер сотрудничества РК и РФ. Для многих жителей приграничных регионов нашей страны, российские районные и областные центры ближе, чем эти же центра РК. Нельзя также забывать и о контактах между родственниками, близкими людьми, соседями, - сказал он.

Как добавил замглавы ведомства, в 2006 году было подписано межправительственное соглашение о пересечении казахстанско-российской госграницы жителями приграничных территории двух стран, которое предусматривает порядок и перечень документов, по которому они пересекают границу.

- В связи с изменениями во внутреннем законодательстве РК, связанными с отменой книги регистрации граждан, так называемой Домовой книгой и введением адресной справки, возникла необходимость внесения их в упомянутое соглашение посредством принятия соответствующего протокола. Документ направлен на упрощение порядка пресечения границы. Он дает возможность перейти границы по удостоверению личности и адресной справке, - пояснил Сыздыков.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, Домовая книга отменена в Казахстане в 2011 году. В связи с этим ст. 1 протокола вносятся изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресной справке), выданный уполномоченным госорганом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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