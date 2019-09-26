Ответственность родителей за нахождение детей на митингах предложили ввести в РК

Сегодня в отношении родителей, которые ведут с собой детей до 16 лет на митинги, ответственность не предусмотрена.

На пленарном заседании сената парламента речь зашла о необходимости внести изменения в законодательство для предотвращения опасного для детей пребывания на митингах. Об этом заявила депутат Сауле Айтпаева, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении поправок по вопросам госслужбы и противодействия коррупции Айтпаева подняла вопрос о реализации поручений Президента РК, данных в Послании, по защите прав детей.

- Предлагаю проработать в дальнейшем поручение Президента РК в Послании народу Казахстана касательно приоритетности вопросов защиты прав ребенка и противодействия их насилию и совершенствования законодательства о митингах. Ст. 31 Конституции РК предусмотрено право граждан собираться мирно и безоружно, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Данное право не может быть абсолютным, поскольку в Казахстане возможность свободного проведения митингов предусмотрено законом РК о порядке организации и проведении митингов. Вместе с тем, в последнее время участились митинги, в которых со взрослыми участвуют малыши и подростки, - пояснила она.

По ее словам, дети находятся долгое время под дождем или палящим солнцем.

- Мы с вами видим, как маленькие дети вынуждены стоять часами под палящим солнцем или дождем, и родители не понимают или намеренно своими действиями нарушают права своего ребенка. Кроме того, участие в несанкционированных митингах и акциях сопряжено с повышенным риском быть вовлеченным в массовые беспорядки, правонарушения и преступления, что опасно для жизни и здоровья детей. Согласно ратифицированной Конвенции о правах ребенка, государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, - подчеркнула сенатор.

Айтпаева добавила, что принимая во внимание права и обязанности его родителей опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону и с этой целью принимать все соответствующие законодательные и адммеры.

- Таким образом, государство должно действовать в интересах защиты ребенка.

При этом необходимо иметь в виду, что свободы волеизъявления и собрания должна означать осознанность и юридическую дееспособность субъекта правоотношения. Полагаю, что в связи с этим назрела потребность новых законодательных изменений для предотвращения опасного для детей пребывания на таких мероприятиях, - считает она.

Позже в кулуарах депутат прокомментировала свое предложение. Она сообщила, что меры можно было бы предусмотреть в отношении родителей.

- Привлекать родителей к ответственности, если они будут брать с собой детей митинги не достигших 16-ти лет. Сейчас в Кодексе об Административных правонарушениях предусмотрена ответственность с 16-ти летнего возраста за участие в несанкционированном митинге. В отношении родителей, которые ведут с собой детей до 16 лет, ответственность такая не предусмотрена. Но во всем мире в целом предусмотрены меры, чтобы дети до 16 лет не должны подвергаться каким-либо опасным воздействиям, - уточнила парламентарий.

На ее взгляд, такие изменения можно внести в один из действующих законов. Депутат также высказала личное мнение по поводу нахождения детей на митингах.

- В 8 Кодексов и в несколько законов вносятся изменения и дополнения, среди них есть Кодекс об административных правонарушениях и закон "О правах ребенка". Там предусмотрена ответственность родителей, надо конкретизировать обязанности родителей. Вы же помните, что даже на площади перед парламентом сидели многодетные матери с детьми. Ко мне обратились другие родители, которые в отношении безопасности детей написали о том, что не должны родители вовлекать своих детей вот в такие небезопасные мероприятия. Вопрос не может идти только о многодетных матерях, вопрос идет о родителях: отце или матери, которые в соответствии с законом "О правах ребенка" должны заботиться о своих детях, отвечают за их жизнь, здоровье и безопасность, - заключила сенатор.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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