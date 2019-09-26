Устранить разночтения в Налоговом кодексе по поводу платы за рекламу предложил депутат

Общая сумма по размещению рекламы значительно повышена за счет налога, установленного Налоговым законодательством.

На пленарном заседании Сената Манап Кубенов обратился с депутатским запросом к премьер-министру РК Аскару Мамину по поводу разночтений, имеющихся в Налоговом кодексе при определении размера платы за размещение рекламы, передает Zakon.kz.

- (…) в настоящее время в связи с внесениями изменений в действующее законодательство сложилась следующая ситуация. В январе текущего года законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы" в статью 605 Налогового кодекса было дополнено примечание следующего содержания: "под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной (визуальной) рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы", - говорится в запросе.

Согласно же подпункту 3) пункта 17 Правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной (визуальной) рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной рекламы, вне зависимости от количества размещаемой визуальной рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на государственном и русском языках на стороне размещения объекта наружной рекламы в течение уплаченного месяца.

Как пояснил сенатор, при начислении налога по данной норме при размещении рекламы предприниматель вынужден оплачивать за каждое изображение независимо от времени размещения рекламно-информационного ролика. Общая сумма по размещению рекламы значительно повышена за счет налога, установленного Налоговым законодательством. Кроме того, сумма начисляемого налога значительно выше сумм понесенных затрат на ее размещение. Это касается высокотехнологичных конструкций, где размещаются более одного изображения (в месяц).

- Повышением сумма затрат на размещение рекламы за счет повышения налога, установленного Налоговым кодексом снижена доступность размещения рекламы субъектам предпринимательства и соответственно снижена возможность развития предпринимательства, - отметил депутат.

По его словам, в случае же начисления налога в соответствии подпунктом 3) пункта 17 Правил, сумма налога оплачивается вне зависимости от количества изображений, видеоизображений, что повышает доступность субъектам предпринимательства в размещении рекламы и соответственно будет способствовать развитию бизнеса и созданию благоприятных условий для его развития.

- В связи с вышеизложенным, в целях оптимального режима налогообложения и установления правового режима благоприятствования для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также исключения разночтений в нормативно-правовых актах, прошу вас рассмотреть вопрос по внесению изменений в Налоговый кодекс путем включения норм размера определения платы за размещение рекламы в редакции указанной в подпункте 3) пункта 17 Правил, - заключил Кубенов.

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