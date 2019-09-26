15-летний подросток зарезал молодого мужчину в Алматы
Погибшему было 24 года.
Фото : Русская весна26 сентября 2019, 17:09
Полиция Алматы задержала подростка, подозреваемого в убийстве оппонента в ходе драки, передает Zakon.kz.
Информацию об инциденте вместе с видео с камер наблюдения распространяют в сети.
Сообщается, что в ночь с 21 на 22 сентября произошла потасовка между молодыми людьми, в результате которой погиб Сейлханов Жалгас, 1995 года рождения. У него остались мать, жена, двое маленьких детей, младшей всего 2 месяца.
Погиб мужчина от удара кухонным ножом в область сердца. Подозреваемому всего 15 лет.
- Групповое нападение в числе 8 человек, самому старшему 17 лет, у всех 8-х были ножи! Это группа молодых ребят есть в списке РУВД, они занимались вымогательством, угоном автомашин и кражей! - сказано в описании к видео.
В пресс-службе ДП Алматы факт подтвердили.
- Данное преступление было совершено в микрорайоне Акбулак в ночь на 22 сентября. В результате конфликта, возникшего между представителями двух групп, ножевое ранение получил гр. С., 1995 года рождения, который спустя несколько часов скончался в 7 ГКБ. С целью раскрытия данного преступления в Управлении полиции Алатауского района была сразу же создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан спустя четыре часа. Он сразу водворен в изолятор временного содержания ДП. Действия гр. А., 2004 года рождения, квалифицированы следствием по ст. 106 ч. 3 УК РК, - сообщили в ведомстве.
Расследование продолжается.
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