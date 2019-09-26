Жуткое ДТП под Алматы унесло жизни водителя и пешехода

Еще одного человека госпитализировали.

На трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.

Авария произошла примерно на 38 км автодороги.

По словам очевидцев, автомобиль Lexus GS двигался в западном направлении и стал разворачиваться, не пропустив встречный Mercedes C-класса, который ехал в сторону города. Произошло столкновение. От сильного удара Lexus отлетел к разделительной аллее. А Mercedes снес стоявшую на обочине женщину и, кувыркаясь, врезался в дерево.

В результате пешеход и водитель Mercedes скончались на месте, пассажира госпитализировали.

Водитель Lexus был один, он не пострадал.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!