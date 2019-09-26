Жуткое ДТП под Алматы унесло жизни водителя и пешехода
Еще одного человека госпитализировали.
Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 17:28
На трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.
Авария произошла примерно на 38 км автодороги.
По словам очевидцев, автомобиль Lexus GS двигался в западном направлении и стал разворачиваться, не пропустив встречный Mercedes C-класса, который ехал в сторону города. Произошло столкновение. От сильного удара Lexus отлетел к разделительной аллее. А Mercedes снес стоявшую на обочине женщину и, кувыркаясь, врезался в дерево.
В результате пешеход и водитель Mercedes скончались на месте, пассажира госпитализировали.
Водитель Lexus был один, он не пострадал.
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