В Алматы главный врач роддома №1 осужден за взятку

Ему назначен штраф в тридцатикратном размере взятки в сумме 6 000 000 тенге.

В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении главного врача городского родильного дома № 1 города Алматы Наурзбая Ракишева, признанного виновным в получении взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу райсуда.

​Приговором суда Ракишев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч. 2 (Получение взятки) УК РК, ему назначен штраф в тридцатикратном размере взятки в сумме 6 000 000 тенге.

- Поскольку дело расследовалось в ускоренном досудебном производстве, срок наказания подсудимому Ракишеву в виде штрафа в соответствии ч.3 ст.55 УК не может превышать половины максимального размера наказания, то есть тридцатикратной суммы взятки, - пояснили в суде.

Суд посчитал необоснованными доводы гособвинителя о необходимости лишения подсудимого Ракишева права заниматься медицинской деятельностью, поскольку органом досудебного расследования и судом установлено, что совершенное преступление не связано с его профессиональной врачебной деятельностью. Уголовное правонарушение Ракишева было направлено на использование возможностей для расторжения договора имущественного найма.

​Суть дела



В марте 2019 года руководитель ТОО "O" Ш. с целью занятия предпринимательской деятельностью через портал GOSREESTR.KZ, выиграл тендер на аренду площади в КГУ "Городской родильный дом №1".

​В июле текущего года главный врач городского роддома № 1 Ракишев, осознавая возможность расторжения договора аренды помещения, находясь в своем служебном кабинете, выдвинул перед директором компании условия, при которых он должен платить ежемесячно по 200 тысяч тенге за нерасторжение и общее покровительство в предпринимательской деятельности.

​При этом Ракишев сообщил предпринимателю, что в случае отказа от предложенных условий он письменно обратится в Управление государственных активов для расторжения договора аренды. Ш. согласился предоставлять требуемую сумму.

​Следует отметить, что согласно заключенному договору наниматель вправе досрочно расторгнуть договор по письменному заявлению балансодержателя с обоснованием причин такого решения.

​В августе 2019 года Ш. обратился с заявлением о незаконных действиях главврача роддома в Антикоррупционную службу города.

На следующий день Ш. передал Ракишеву в его служебном кабинете 200 тысяч тенге. В этот же день главный врач роддома был задержан с поличным.

​В суде Ракишев полностью признал свою вину.

​Приговор суда не вступил в законную силу.

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