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Брэд Питт перестал скрывать новую пассию

Он встречается с 50-летней целительницей.

Фото : fakty.ua26 сентября 2019, 19:14

55-летний Брэд Питт впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной. Его избранницей стала 50-летняя дизайнер украшений и духовный наставник Сат Хари Халса.

Слухи об их романе появились довольно давно, но не получали никаких подтверждений. Недавно Брэд и Сат вышли в свет вместе. Папарацци застукали пару во время совместного посещения консерватории в городе Силвер-Лейк. Они держались вместе и хорошо проводили время.

Отметим, что после расставания с Анджелиной Джоли Брэду Питту не раз приписывали романы с разными голливудскими актрисами. Актер предпочитал скрывать личную жизнь, да и вступать в новые отношения вскоре после болезненного развода он не хотел.

Сейчас Брэд счастлив с Сат, которая отличается спокойным нравом. С ней он чувствует себя счастливым.

- Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать, — рассказал инсайдер для Us Weekly.

Брэд и Сат не торопятся быстро развивать свои отношения, к тому же сейчас Питт сосредоточен на своих детях.

Источник: ЭГ


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