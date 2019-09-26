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Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

Бывший президент Франции умер 26 сентября.

Фото : elbasy.kz26 сентября 2019, 20:13

Первый Президент Казахстана - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего президента Франции Жака Ширака, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Жака Ширака.

Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким экс-Президента, Президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции.

"Он был истинным патриотом своей страны и выдающимся политиком мирового уровня. Хочу особо отметить его неоценимый вклад в укрепление диалога и дружеских отношений между Казахстаном и Францией, основанных на взаимном доверии. Уверен, что светлая память о Жаке Шираке навсегда останется в памяти не только французского народа, но и у всей мировой общественности", - говорится в телеграмме
.


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