В Шымкенте задержали гражданского активиста

Руслан Жанпеисов водворен в изолятор.

Полиция Шымкента задержала известного гражданского активиста Руслана Жанпеисова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В департаменте рассказали, что 18 июня местный житель обратился в органы полиции с заявлением о нанесении ему телесных повреждений. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статьям 293 части 3 "Хулиганство" и 107 части 1 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РК.

По факту оскорбления сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей проводится досудебное расследование по статье 378 части 2 "Оскорбление представителя власти" УК РК.

На данный момент правонарушитель водворен в ИВС города Шымкента.

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