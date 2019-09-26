Семь лет свалки. Пенсионер превратил квартиру в хлев

Зловонное жилье топит соседей.

Вместо квартиры – зловонная свалка: жители городской многоэтажки Темиртау требуют, чтобы жилье их соседа отдали малоимущим. 75-летний мужчина семь лет забивал свою квартиру мусором со свалок. А теперь жилье стало еще и подтапливать соседей. Люди пожаловались властям на эту ситуацию, но оказалось, что решить эту проблему получится не раньше следующего года, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Елизавета Черкасова:

- Тараканы, вот это вот все заводится. Это же все в квартиры идет!

Карлыга Дюйсенбекова:

- И крысы, и мыши скоро к нам придут! Еще неизвестно, что с трубами в квартире, отопление дадут, как все тут перемерзнет!

Жители дома семь лет терпели причуды соседа. Пенсионер собирал на помойке хлам и приносил себе домой. Этим летом мужчина умер, оставив после себя горы дурно пахнущего мусора, поэтому окна в квартире сейчас нараспашку.

Единственный сын умершего за наследством не приходит и расчищать жилье не собирается, как и ремонтировать прогнившие трубы, топящие соседей. Найти его люди не могут, поэтому просят власти города отдать квартиру очередникам.

Неля Тютюникова – председатель КСК:

- Лучше отдать по очереди, может человек нормальный пришел бы, сделал ремонт капитальный и жил! Мы все беспокоимся! Я звонила в ЖКХ, участковому звонила, что надо принимать какие-то меры! А там в квартире надо капитальный ремонт делать! Там канализация не работает, даже унитаза нет! Трубы с холодной и горячей водой забиты!

Квартиру закрыл на ключ кто-то из знакомых покойного. Взломать дверь КСК и полицейские сегодня не смогли, поэтому перекрыли воду по всему стояку. В городском отделе ЖКХ и рады бы помочь, но говорят: пока связаны по рукам.

Вера Губарь – заведующая жилищным сектором отдела ЖКХ Темиртау:

- Если в течение шести месяцев наследник не оформляет наследство, то мы, по истечению года после смерти, имеем право перевести квартиру как выморочное наследство в коммунальную собственность. До этого времени у нас нет юридических оснований распоряжаться квартирой, заселить туда кого-то, сделать ремонт, либо еще какие-то действия сделать, потому что она находится в частной собственности.

За последние два года в Темиртау было около десятка похожих случаев. Свою крышу над головой на данный момент ждут около трех тысяч горожан. У соседей "нехорошей" квартиры сейчас только два выхода: найти наследника своего соседа или ждать следующего лета, когда квартира станет доступна очередникам.

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