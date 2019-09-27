Даурен Абаев высказался о митингах многодетных матерей

Государство будет осуществлять помощь социально уязвимым слоям населения в порядке очереди - вне зависимости от того, выходят они на митинг или нет.

Прошедшие в столице митинги многодетных матерей прокомментировал министр информации и общественного развития Даурен Абаев в программе "Открытый диалог", сообщает Zakon.kz.

Разговор начался с темы мошенничества при получении адресной социальной помощи.

- К сожалению, действительно, фактов мошенничества становится все больше. В Шымкенте суды завалены заявлениями о разводах. На прошлой неделе прочитал в СМИ материал о том, что семья забрала собственного ребенка из детского дома, а после оформления АСП сдала его обратно. В Уральске выявлены случаи, когда люди временно выписывали своих родителей из домов престарелых. Некоторые превышают доходы, которые составляют 8 млн тенге в год, - констатировал Даурен Абаев.

Он отметил, что правительство не может игнорировать эту ситуацию и с мошенничеством необходимо бороться.

Когда зашел разговор о митингах, и о том, что, по мнению собравшихся, государство не в должной мере решает их проблемы, министр отметил, что государство не отказывается от своих обязательств.

- Но если мы сейчас поддадимся давлению и раздадим квартиры митингующим, то завтра на митинг за квартирами выйдут все, - объяснил Даурен Абаев.

- Здесь принципиален один момент. Он заключается в том, что вышедшие на площадь женщины требуют квартиры вне очереди, а это нарушает принцип справедливого распределения государственной помощи. После этой стихийной акции выяснилось, что у многих из них есть вполне трудоспособные мужья, также выяснилось, что у отдельных участниц уже есть жилье. Многим из них списаны кредиты, оказывается адресная социальная помощь, в том числе спонсорская, - добавил он.

По его словам, государство будет осуществлять помощь социально уязвимым слоям населения в порядке очереди - вне зависимости от того, выходят они на митинг или нет.

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