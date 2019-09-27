Что покажет девушка из Казахстана на Мисс Земля-2019

На сам конкурс алматинка возьмет с собой 30 вечерних платьев, купальники и повседневную одежду.

В ближайшие дни участницы конкурса Мисс Земля-2019 со всего мира начнут прибывать на Филиппины, где состоится финал. В их числе финалистка Мисс Алматы, обладательница гран-при и титула «супермодель» на конкурсе "МИСС WORLD BEAUTY 2017" в Москве Алтынай Асенова. О том, как проходила подготовка, в каких платьях девушка выйдет на подиум и в чем отличие конкурса Мисс Земля от других топовых мировых соревнований самых красивых девушек планеты, в репортаже Zakon.kz.

До финала Мисс Земля осталось всего ничего. 26 октября на гала-шоу объявят имя победительницы. Но конкурс- это не только финальное дефиле. Все участницы прибывают на конкурс заранее, за месяц, их график пребывания расписан по минутам: приемы, благотворительные, экологические акции, промежуточные конкурсы.

Алтынай Асенова, участница Мисс Земля-2019 от Казахстана

Казахстан на конкурсе Мисс Земля-2019 представит 21-летняя студентка КБТУ Алтынай Асенова. Сейчас она учится по программе двойного диплома (КБТУ и Лондонская школа экономики) на финансы и экономику. Активная подготовка к Мисс Земля-2019 заняла более двух месяцев. Это и шитье костюмов, вечерних платьев, отработка эскиза, начиная с купальников, заканчивая аксессуарами.

Вместе с Алтынай на Филиппины поедет команда, которая будет помогать ей на месте, в том числе арт-директор и хореограф Мисс Алматы Юлия Ким. Она же подготовила костюмы для Алтынай. Семья Алтынай приедет поддержать ее на финал.

На фото: Юлия Ким

- Каждый из нарядов показывает уровень нашей подготовки. Мы выбрали яркие цвета- желтый, красный, чтобы лучше выглядеть в свете софитов. Мы сделали все, чтобы не стыдно было выступить в этих платьях. У одного из моих платьев трехметровый шлейф, велик риск запутаться. Но мы с Юлией Ким подготовились к этому, все возможные форс-мажорные ситуации мы предусмотрели, чтобы достойно представить Казахстан на хорошем уровне, - сказала Алтынай Асенова.

Мисс Земля – самый молодой конкурс, входящий в Топ-4 самых известных и уважаемых конкурсов красоты в мире после Мисс мира, Мисс Вселенная, Miss International. Впервые конкурс Мисс Земля состоялся в 2001 году на Филиппинах, с тех пор он не менял своего места проведения. От нашей страны тогда участвовала третья вице-мисс мира-2000 Маргарита Кравцова, она стала 3-й среди 42 участниц (титул Мисс Земля-Вода).

Конкурс Мисс Земля проходит под патронажем ООН, основной темой конкурса является экология, любовь к природе. В 2019 году организаторы сделали лейтмотивом конкурса цветы. То есть, каждая страна должна была подготовить для одного из дефиле платье на тему цветка, символизирующего их родную страну. Казахстанская участница выбрала тюльпаны, так как Казахстан является родиной этого цветка.

- Мы углубились в корни тенгрианства - подчеркнули родство с природой. Наши предки не всегда надевали шелк, но носили платья с цветами, вышивкой. За этим конкурсом будут следить более миллиарда землян, и нам приятно, что о Казахстане узнают больше, - рассказал директор дирекции "Мисс Алматы" Совет Сеитов.

Жюри будет оценивать красоту, ум, элегантность участниц. Но помимо этого участницы должны рассказать миру об экологической проблеме своей страны. Алтынай акцентирует внимание на экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря.

- Мы очень серьезно отнеслись к подготовке нашей участницы. Мисс Земля входит в Топ самых просматриваемых проектов, его одновременно смотрят до миллиарда людей. Если после этого во всем мире узнают о нашей стране, это будет приятно. Но еще важнее, чтобы после таких конкурсов к нам приезжало все больше туристов. Ярких примеров, когда после конкурсов красоты в ту или иную страну приезжало больше гостей, много. Буквально пару лет назад участница Мисс Вселенной от Монголии в презентационном видео на конкурсе показала не современные города, а фрагмент, как принимают роды у кобылицы. Она сама это делала, красота природы и естественность завоевали любовь многих людей в мире, и сейчас Монголию с ее 3-миллионным населением только за год 4,5 млн туристов со всего мира посещают. Мы таких показателей и такого эффекта тоже хотели бы, - считает Совет Сеитов.

До выезда на Филиппины команда подготовила фотосессию с национальным цветком (тюльпаном), в национальном костюме ручной работой, украшенном изделиями из серебра. На их подготовку потребовалось два месяца. Юлия до малейших деталей подчеркнула красоту традиций и обычаев. А на сам конкурс Алтынай возьмет с собой 30 вечерних платьев, купальники и повседневную одежду.

Альберт Ахметов

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