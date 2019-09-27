Акан Сатаев о шансах фильма "Томирис" на выдвижение на "Оскар"

До 1 октября станет известно, какой фильм Казахстан выдвинет на "Оскар".

Многие страны уже выдвинули свои фильмы в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" (теперь она называется "Лучший международный игровой фильм/ International Feature Film") на премию "Оскар-2020". Однако, в Казахстане пока еще не решили, какую картину отправят защищать честь страны, передает Zakon.kz.

По критериям отбора, которые предъявляют к претендентам организаторы премии "Оскар"- Американская академия киноискусства, вполне мог бы подойти вышедший с 27 сентября в казахстанский прокат масштабный фильм Акана Сатаева "Томирис". Картина соответствует необходимым требованиям.

Перед предпоказом в Алматы во Дворце Республики на пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением режиссера "Томирис" Акана Сатаева насчет шансов его фильма быть выдвинутым на "Оскар".

- Очень надеемся (на выдвижение на "Оскар" от Казахстана – Прим.Авт). У нас комиссия составляет сейчас 7 человек, чтобы был кворум, нужно 4 голоса. Пока "Томирис" посмотрели только 3 человека из комиссии. Очень надеемся, что эти люди, члены комиссии сегодня (на предпоказе в Алматы вечером 26 сентября – Прим. Авт) будут в зале, посмотрят. И до 1 октября уже будет известно, какой фильм Казахстан выдвинет на "Оскар". Любая казахстанская картина может быть потенциально выдвинута, решать комиссии, - считает Акан Сатаев.

Также стало наконец-то известно, кто входит в комиссию, отбирающую фильмы от Казахстана на "Оскар".

- Знаю, что в комиссии Народный артист СССР актер, режиссер Асанали Ашимов, режиссеры лауреат Госпремии РК Сатыбалды Нарымбетов, лауреат Госпремии РК Ардак Амиркулов, кинооператор, режиссер Игорь Вовнянко, кинокритик Олег Борецкий, актриса Жанна Куанышева, - сказал Акан Сатаева.

В основу сюжета фильма легла история о царице саков-массагетов Томирис, написанная греческим историком Геродотом. На протяжении всего съемочного процесса режиссера консультировали именитые историки. Тем не менее, фильм "Томирис" еще до выхода на экраны вызвал возмущение у жителей Ирана.





- Иран не принимает историю, написанную Геродотом, хотя, весь остальной мир, а это 90%, наоборот, доверяет ему. В Иране сведения о персидском царе Кире отличаются от сведений Геродота. У них другая история, поэтому то, что писал Геродот, противоречит их истории. Такие претензии закономерны. Единственное, хотелось бы, чтобы иранские зрители тоже посмотрели фильм, мы очень уважительно отнеслись к фигуре царя Кира. Конфликт- да, есть, разрешение конфликта тоже есть, но никаких оскорблений в адрес исторической личности в нашем фильме нет. Прокат на другие страны планируется киностудией "Казахфильм", мы бы очень хотели, чтобы "Томирис" увидели бы как можно больше людей в мире, - отметил Акан Сатаев.

Казахстанский историк, научный консультант фильма "Томирис" Алмас Ордабаев подчеркнул, что Геродот очень точно описал крах персидского царя Кира Великого.

- История, зафиксированная Геродотом, для нас послужила хорошей основой. Во-первых, этот сюжет, когда оскорбленная притязаниями чужеземца на джигитов, степь, свободу кочевников Томирис отомстила Киру ярким образом, является основной огромного числа легенд, картин. Мы старались показать ту культуру, силу единства, силу духа, которая возникла во время сопротивления иноземцам, не в сказочном виде. Опирались на очень скрупулезный анализ всех археологических данных последнего времени. Последние десятилетия дали очень много открытий, археология, вы знаете, уже кроме Золотого человека из Иссыкского кургана обнаружила 7 или 8 таких же золотых людей. Более того, были произведены первые исследования именно того городища, который был столицей саков-массагетов в междуречье Сырдарьи и Амударьи. Это "Рабат воинов". Скифы или саки не были чистыми кочевниками, они вели полукочевой образ жизни и создавали, может быть, не такие гигантские города, как Вавилон, но это были очень интересные поселения, которые мы показали в этом фильме, - сказал Алмас Ордабаев.

Добавим, что персидского царя Кира сыграл голливудский актер Гассан Массуд, съемочная группа, подавляющее большинство актеров были казахстанцами. В главной роли Томирис снялась Альмира Турсын. Эта роль стала кинодебютом для 29-летней актрисы. Также в фильме сыграли известные актеры – Мурат Бисенбин, Еркебулан Дайыров, Азамат Сатыбалды, Берик Айтжанов, Адиль Ахметов, Айжан Лайджи, Аян Отепберген, Асылхан Толепов, за грандиозные конные трюки и боевые сцены отвечала каскадерская группа Nomad Stunts, известная не только на Родине в Казахстане, но и в Голливуде.

92 церемония вручения премии Оскар пройдет 9 февраля 2020 года. Она будет транслироваться в более чем 225 странах. С 2020 года шорт-лист в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" ("Лучший международный игровой фильм/ International Feature Film") расширится до десяти фильмов.

Альберт Ахметов

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