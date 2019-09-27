Как в триллере. Полицейские раскрыли двойное убийство

В поселке Заречный был обнаружен частично скелетированный труп.

Двое суток провели оперативники Северо-Казахстанской области на ногах, чтобы раскрыть преступление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Без повседневных усилий криминалистов немыслима успешная работа правоохранительных органов. Их называют "белыми воротничками полиции", "интеллектуалами в погонах". На днях слаженная работа полицейских области помогла раскрыть двойное убийство.

В поселке Заречный был обнаружен частично скелетированный труп. Судмедэкспертиза показала криминальный след в его гибели. Со времени убийства прошло несколько месяцев, дактилоскопировать погибшего не представлялось возможным. Однако старший криминалист ОКУ ДП СКО майор полиции Жаксылык Валеев сумел после специальной обработки сфотографировать фрагмент ладони. Изображение было проверено по дактилоскопической базе данных АДИС "Папилон". После скрупулезного сравнения с десятками предложенных базой вариантов погибший идентифицирован как горожанин 1983 г.р. без определенного места жительства.

Этот успех стал толчком к раскрытию. Двое суток полицейские – оперативники, участковые инспектора – провели на ногах, распутывая нити преступления. При проверке возможной причастности лиц из круга общения убитого выяснилось еще одно обстоятельство: исчезновение свидетельницы совместного застолья… В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – теперь уже в двойном убийстве – житель областного центра 1984 г.р., скрывшийся в соседнюю область, был задержан. И вновь свою лепту внесли опытные криминалисты, сравнив фотоизображение фрагмента ладони убитой свидетельницы с базой данных, и получив положительный результат.

Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 99 Уголовного кодека РК "Убийство". Подозреваемый в двойном убийстве горожанин водворен в изолятор временного содержания.

- В данном случае именно профессионализм криминалистов стал решающим фактором и помощью оперативникам при раскрытии преступления, - говорит начальник ОКУ ДП СКО полковник полиции Игорь Семенов. – И таких примеров немало. В каждом расследовании по тяжким и особо тяжким преступлениям результаты работы криминалистов существенно подкрепляют доказательную базу…"

Всего с начала года сотрудники криминалистических подразделений приняли участие в более 10 тысячах оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, в том числе в почти 3 тысячах осмотрах мест преступлений. Проведено 4500 криминалистических исследований, из них 350 способствовали установлению личности преступников и раскрытию преступлений.

Нынешний год для криминалистов юбилейный. К профессиональной дате сотрудники ОКУ ДП СКО подошли с хорошими результатами. По итогам 2017 г. они были признаны лучшим подразделением Департамента. А по итогам 2018 г. – лучшим среди криминалистических подразделений МВД РК.

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