Фильм "Герой": О русском следе по-русски

Рецензия на фильм "Герой" 2019 года.

В казахстанском прокате стартовал российский фильм режиссера Карена Оганесяна, шпионский боевик "Герой". Корреспондент Zakon.kz подробнее о плюсах и минусах фильма.

Фильм "Герой" снимали с апреля по июнь 2018 года, количество смен составило 47. Кроме того, несколько сцен из-за занятости исполнителей главных ролей пришлось доснимать через год. Съемки проходили в Риге, Юрмале, Сигулде, Крыму и Калининградской области. Съемочной группе удалось задействовать в кадре множество уникальных объектов: дом старшего Родина "сыграла" роскошная юрмальская дача Беньяминов; домом Маши стал дизайнерский загородный дом "Lieldienu Sala" ("Остров Пасхи") под Ригой — перестроенная советская насосная станция при рыбзаводе; логово главного антагониста расположилось в Балаклавском подземном музейном комплексе. Также в съемках задействованы мост через реку Гаую в Сигулде, военно-мемориальное кладбище в Медведевке под Калининградом и ГЭС начала XX века в Правдинске.

По сюжету Андрей (Александр Петров), 15 лет назад прошедший обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов, живет в Европе и давно не вспоминает о России. В начале 2000-х проект "Юность", в котором он состоял, закрыли. Но в один прекрасный день ему позвонил отец (Владимир Машков), считавшийся погибшим, и заявляет Андрею, что на него открыта охота

С первых кадров видно, что режиссер Карен Оганесян и автор сценария Николай Куликов ("Я худею", "Движение вверх", "Экипаж") решили снять собственный боевик с претензией на то, чтобы затмить такие фильмы, как "Мистер и Миссис", "Первый Мститель. Противостояние" и работы про Джейсона Борна и Джеймса Бонда вместе взятые. Стоит признать, что по техническому качеству команде Карена Оганесяна это вполне удается. Максимально изобретательные захватывающие погони, взрывы, перестрелки, трюковые бои и схватки всех видов сделаны вполне профессионально, качественно и ничем не уступает многим современными голливудским боевикам. Зрелищности добавляет и то, что упор был сделан на живую каскадерскую работу и натурные съемки.

Другое дело, что масштаб сюжета, интрига, эффектные гонки, перестрелки и драки, прыжки и сложнейшие трюки – все это где-то мы уже видели. Даже музыка в фильме "Герой" по оркестровке и аранжировке напоминает ту, что звучит в картинах про Джеймса Бонда: играет живой оркестр, и сами звуковые дорожки порой создают впечатления, что на экране вот-вот появится знаменитый агент 007. Однако, как это всегда бывает с картинами, которые пытаются превзойти то, что уже сделано, причем, гениально, фильму "Герой" чего-то не хватало.

Во-первых, оригинальности. Как выяснилось, российский фильм с названием "Герой" уже был в прокате… в 2016 году. Там снимался певец Дима Билан, а действие происходило в начале ХХ века, во время Первой и Второй мировых войн.

Во-вторых, среди множества боевиков и детективов сегодня выделиться можно не столько за счет спецэффектов (это сейчас уже как минимальное обязательное требование), а с помощью сильной драматургии и ярких характеров. Что мы видим на деле? Очередное шоу популярных артистов Петрова, Машкова и Светланы Ходченковой. Да, Машков и Константин Лавроненко весьма хороши в своих ролях, создают интригу и не выдают раньше времени все секреты своих персонажей. Химию отца и сына поддерживал разве что Машков при том, что поддерживать было больше нечего.

Старается также Ходченкова, в кадре она выполнила большой объем работы, но персонаж Светланы казался по возрасту не подходящей для Андрея Родина.

Определенные вопросы вызывают некоторые детали в сюжете. Обходясь без спойлеров, можно сказать, что нестыковки порой заставят задуматься даже неискушенного зрителя.

Предатели, спецслужбы, шпионы, предатели, множество хороших боевых сцен и трюков – всего этого предостаточно в фильме "Герой" 2019 года, захватывает и увлекает с первых секунд картины. Другое дело, что большинство персонажей не запоминаются как личности, скорее, они останутся в памяти как мистер и миссис Никто, мало зрителей вспомнят их имена после того, как выйдут из зала. Впечатление останется лишь от общей динамики и спецэффектов, смотрится все неплохо, но во второй раз пересмотреть этот фильм вряд ли кому захочется.

Альберт Ахметов

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