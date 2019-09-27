Медики Казахстана просят декриминализировать врачебные ошибки

Специалисты отмечают, что медпомощь – это не товар с гарантией, и иногда приходится идти на профессиональный риск ради спасения пациента.

В Алматы обсудили инструменты защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле, передает Zakon.kz.

Собравшиеся специалисты отмечают, что медпомощь – это не товар с гарантией, и иногда приходится идти на профессиональный риск ради спасения пациента.

В настоящее время число претензий в адрес врачей растет, врачи привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В Казахстане в отношении медицинских работников ежегодно заводится около 600-800 уголовных правонарушений по статьям 317-323 Уголовного кодекса (УК) РК и около 300 административных правонарушений по статье 80 Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 317 УК РК подразумевает уголовное наказание за возможные неблагоприятные исходы лечения в виде осложнений (что не в силах врача предотвратить) и низкой результативности лечения (зависит от реакции организма и других факторов, как оснащение, вне влияния врача). Исходя из того, что основанием к привлечению к уголовной ответственности является сознательное совершение общественно опасного деяния, УК РК не должен применяться к процессу оказания медицинского помощи любого уровня и любого направления медицины.

Поводом для такого предложения стал случай с врачом-гинекологом Эльмирой Малиевой.

18 сентября был вынесен приговор в отношении Малиевой. Медицинская общественность требует пересмотра материалов данного дела, проведение повторной экспертизы медицинской документации, оценку уровня этой экспертизы и уровня квалификации экспертов. Также, экспертную оценку судебного решения и оценки всего процесса, отмены вынесенного приговора.

В ноябре 2017 года, когда приказом директора и руководителя постдипломного образования Мухаббат Нартаевой она была направлена в ЦРБ Карасайского района, где должна была читать лекции и участвовать в проведении операций. Из девяти проведенных операций в одном случае проявились осложнения.

Ее признали виновной и вынесли приговор: ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи сроком на 1 год. Суд обязал возместить пациенту материальный и моральный ущерб. Свой ущерб пациентка оценила в 57 млн тенге – 50 млн морального и 7 млн материального.

- Осложнения в данной операции возможно в 1-10%. Осложнение было устранено, пациент находится в здравии. А наш врач сейчас находится под ограничением свободы. Данный случай является не врачебной ошибкой, а осложнением после операции, - сказала заместитель по клинической работе председателя правления АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии", д.м.н. Алия Аимбетова.

Вячеслав Локшин отмечает, что в независимости от сложности операции, всегда есть риски.

- Любая операция проходит с риском. И обычно сначала подписывается бумага о том, что эти риски возможны. И в моей практике на несколько тысяч операций были осложнения, но не было уголовного преследования, жалоб. Мы устранили осложнения и все было в порядке, - казахстанский акушер-гинеколог, репродуктолог, ученый, преподаватель, общественный деятель, д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК, академик РАМТ, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии PERSONA Вячеслав Локшин.

О медицинских правонарушениях говорится в 12 главе УК РК. Об этом напомнила президент национальной ассоциации врачей акушер-гинекологов Казахстана, общественный деятель, д.м.н., профессор Нина Каюпова.

- В законе нет понятия врачебная ошибка. Но мы в своём профессиональном круге это рассматриваем. Наше сообщество врачей выступает за то, что наш врач не совершила никакой ошибки, - сказала Нина Каюпова.

Продолжил ее мысль Локшин Вячеслав.

- Сегодня медицинское сообщество и Минздрав нас в этом поддерживает, что надо ответственность за врачебную ошибку перевести из уголовного кодекса в административный. В тех случаях, когда эта ошибка была ненамеренно допущена, - отметил Вячеслав Локшин.

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