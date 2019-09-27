Ученые не могут разобраться - Дарига Назарбаева высказалась о казахском языке

Наши ученые между собой не могут разобраться, что тогда требовать от тех, кто в своей повседневной практике работает с этими данными.

Фото : Пресс-служба Сената

Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса высказалась по поводу казахского языка, передает корреспондент Zakon.kz. - Да, есть здесь проблема, но, честно говоря, эта проблема, у которой нет виноватых. Сами казахи не могут разобраться, как правильно то или иное слово говорить. Наши ученые между собой не могут разобраться, что тогда требовать от тех, кто в своей повседневной практике работает с этими данными, - пояснила она. При этом Назарбаева констатировала, что "есть такая проблема". - Здесь также полезно провести такое обсуждение, не знаю пока, в каком формате, но эта тема, которая сегодня требует внимательного рассмотрения и обсуждения, и внесения четких рекомендаций госорганам, - сказала спикер палаты. На парламентских слушаниях депутат Мурат Бактиярулы возмутился качеством поступающих из правительства законопроектов, ответов на депутатские запросы и международных документов на государственном языке. - Уже пришло время, чтобы специалисты госорганов владели терминами и стилем, но сотрудники госорганов даже не стараются отправлять в парламент международные документы на казахском языке без ошибок. Я полагаю, что сотрудники министерств и ведомств, очень надеясь на работу группы, отправляют недоработанный материал. Складывается впечатление, что они нарочно и безразлично относятся к своей работе и не выполняют должным образом свои должностные обязанности, - уточнил парламентарий. По его словам, доходит и до такого, когда тексты документов на русском и казахском языках по своему содержанию не совпадают, не соблюдаются грамматические и стилистические нормы казахского языка. Оксана Скибан, Нур-Султан

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