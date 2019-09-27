Период волонтерства предлагают включать в трудовой стаж в Казахстане

Также предполагается создание единого проектного офиса и реализация совместного с офисом добровольца ООН по увеличению представительств граждан Казахстана в их системе.

Период деятельности волонтерства предлагают включать в трудовой стаж граждан в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

- Развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности. В рамках этого направления планируется разработка законопроекта "По вопросам волонтерской деятельности". Предлагаются нормы по учету волонтерской деятельности при поступлении в колледжи и вузы, а также будем прорабатывать норму по включению опыта работы волонтером в трудовой стаж. Будет разработана методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны для включения ее в последующем в статистическую отчетность, - сообщила на заседании общественного совета председатель Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова.

Всего, по ее словам, план предусматривает реализацию семи направлений по развитию волонтерства в Казахстане, один из которых предусматривает развитие инфраструктуры волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников.

- Предполагается создание волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России. Это было предложение самих волонтерских организаций и было поддержано Президентом страны. Для общей координации и эффективной реализации волонтерской программы проектов предлагается создание единого проектного офиса. Офис будет заниматься вопросами координации и мониторинга волонтерских проектов, которые будет проходить в рамках года волонтера, - объяснила глава комитета.

По ее словам, офис будет консультировать население по вопросам волонтерства, а из числа общественников будет создана группа, которая будет мониторить те проекты, которые в рамках года волонтеров будут реализовываться.

Также в числе других направлений предполагается расширение участия граждан в волонтерской деятельности, будет продолжен совместный с министерством образования и науки проект по предоставлению социальных студенческих кредитов для студентов вузов, занимающихся волонтерской деятельностью. Предусматривается также реализация проектов, направленных на развитие корпоративного волонтерства в различных бизнес-структурах и компаниях Казахстана.

- Мы предполагаем, что 20 компаний покажут свой опыт в волонтерской деятельности. Предполагается развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства. Участие волонтеров нашей страны на различных диалоговых площадках. Предполагается реализация совместного проекта с офисом добровольца ООН по увеличению представительств граждан Казахстана в качестве добровольцев в системе ООН в зарубежных странах. Это новый проект, такой не реализовывался никогда в Казахстане. Предполагаю, что порядка до 8 добровольцев будут направлены. Сейчас решаем все процедурные вопросы с МИДом и другими структурами, - заключила Алия Галимова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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