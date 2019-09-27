Кривошеев: Единая валюта в ЕЭАС - это всего лишь информационный вброс

В очередной раз поднялась волна споров о введении единой валюты ЕАЭС.

Дебаты на эту тему уже стали традицией, и даже не имеет значения, что единая валюта - это всего лишь информационный вброс, некий виртуальный маяк, про который все говорят, но который никто не хочет и не планирует создавать. Никто не принимает во внимание и тот факт, сколько раз с момента создания Союза все государства-участники четко и внятно говорили: наднациональной валюты не будет.

Собственно, новостью старая тема "быть или не быть единой валюте" стала потому, что коснулся ее глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. С одной стороны, вполне нормально, что он как глава фининститута озвучивает свою позицию и видение по различным вопросам. С другой - по данному вопросу Андрей Бельянинов выступил, скорее, не в качестве главы ЕАБР, а как простой гражданин без дожности, финансист, рассуждающий на валютную тему. В любом случае, он пытается бежать впереди паровоза и натянуть на ЕАБР несвойственный ему функционал.

Однако Андрей Бельянинов пошел еще дальше, чем рассуждающий о единой валюте среднестатистический финансист, и в интервью "Российской газете" выразил свое мнение касательно не только создания единой валюты в рамках ЕАЭС, но и ее возможного названия и позиционирования ЕАБР в качестве прообраза будущего центрального банка ЕАЭС.

Тем временем, Евразийский банк развития является международной финансовой организацией и участвует в реализации крупных проектов, в том числе инфраструктурных, на территории стран-участниц. Этот международный финансовый институт никогда не рассматривался в качестве возможного наднационального банка ЕАЭС, и вопросы сопряжения действующих валютных политик в странах не относятся к компетенции ЕАБР. И уж тем более не могут рассматриваться в качестве официального предложения какой-либо страны-участницы интеграционного объединения.

Напомню, что позиция казахстанской стороны по вопросу введения единой валюты неоднократно была озвучена на различных уровнях, в том числе на самом высоком. И она более чем определенна: мы не поддерживаем данные инициативы. Более того, не проводилось и не планируется никаких обсуждений или переговоров о такой возможности между участниками Союза. Договором о ЕАЭС введение единой валюты, создание наднационального центрального банка также не предусмотрено.

В рамках интеграционного сотрудничества Казахстан не планирует предпринимать каких-либо действий, не предусмотренных договором о ЕАЭС, не согласованных высшим руководством стран и хоть в какой-то мере направленных на ограничение нашего суверенитета.

Именно такую позицию озвучил министр финансов РК Бахыт Султанов, комментируя рассуждения Андрея Бельянинова. Он подчеркнул, что вопросы валютного регулирования и проведения торговых расчетов также являются суверенными.

- Основная задача всех органов ЕАЭС – отмена барьеров в торговле между нашими странами, в том числе при помощи введения единых стандартов и требований к товарам и применение единых тарифных/нетарифных мер и других инструментов к импорту из третьих стран, - сказал министр.

Бахыт Султанов коснулся уже подписанного Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации и находящихся на стадии подготовки ряда других документов - о Совете по курсовой политике, о допуске брокеров и дилеров на рынки государств-членов и др.

Однозначно, что такой же политики в отношении своего присутствия придерживаются и другие страны-участницы Союза. Для каждой из них в приоритете - развитие собственной валюты и работа над снижением инфляции внутри страны.

ЕАЭС - это всего лишь инструмент для реализации этих подходов, в рамках которого возможны различные методы работы. Например, замена доллара на национальные валюты в международных расчетах. Тот же ЕАБР создал две валютные пары, о чем, кстати, Андрей Бельянинов сказал с гордостью.

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