Биртанов: Нет необходимости арестовывать врачей

По словам главы Минздрава, они не исключают, что, возможно, со стороны врачей была допущена врачебная ошибка.

Нет необходимости избирать в отношении врачей лишение свободы, поэтому мы рады, что глава государства отреагировал на это дело, сказал на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается алматинских врачей. Я считаю, что ситуация, когда возникают осложнения у пациентов, в том числе, к сожалению, со смертельным исходом, они происходили и происходят. В данном случае надо рассматривать в контексте законодательства, - сказал Биртанов.

Он напомнил, что есть соответствующие механизмы, возбуждено уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, и данное расследование должно быть проведено в полном соответствии с требованием законодательства.

- Есть поручение главы государства, мы и другие госорганы держим ситуацию на контроле. Чтобы была проведена полноценная экспертиза и установлена причинно-следственная связь. Были ли ошибки или недостаточное исполнение профессиональных обязанностей. Если оно было, что, возможно, мы не исключаем, то повлияло ли это на смерть. В данном случае это не компетенция Минздрава проводить расследование. Есть негодование со стороны медработников, я его разделяю, касательно меры пресечения. Считаю, что нет необходимости избирать такую крайнюю меру пресечения в виде лишения свободы. Врачи должны продолжать работать, поскольку они достаточно квалифицированы и профессиональны. Мы рады что глава государства отреагировал на это, - сказал министр.

24 сентября жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В письме Дина Тезекбаева указывает на то, что ее мужу безосновательно предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева, заместителя прокурора Алатауского района Алматы и сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Президента просили взять на контроль это дело, чтобы исключить "возможности прямого и косвенного влияния на процесс". Также в письме звучит просьба обеспечить открытое и справедливое следствие и суд.

25 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев написал о ситуации с арестом медиков в своем Twitter.

- Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской четвертой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. Администрация Президента, Минздрав, аким Алматы держат на контроле, - написал глава государства.

Позже министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации с главным врачом городской больницы № 4 Алматы Канатом Тезекбаевым, призвав коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять общую миссию.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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