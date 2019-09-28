Кость мамонта нашли в Атырауской области

Если бы это был бивень, стоимость находки составляла бы не менее 30 тысяч долларов.

В Атырауской области нашли гигантскую кость мамонта. Фотографии артефакта уже разошлись по социальным сетям, передает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс-К".

Как сообщает газета "Дендер", местный житель Досбол Байгалиев обнаружил трубчатую берцовую кость огромного размера – в 20 раз больше коровьей.

Если бы это был бивень, стоимость находки составляла бы не менее 30 тысяч долларов. Кости же мамонта представляют интерес только для музеев и антропологов.

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