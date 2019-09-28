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Пожилые супруги скончались в Костанае из-за неисправной печи

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото : pixabay.com28 сентября 2019, 13:57

27 сентября в Костанае в одном из частных жилых домов на проспекте Абая получили отравление и скончались на месте два человека, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

По предварительной версии, причиной стала неисправность отопительной печи на природном газе. Скончались хозяин дома (1939 года рождения) и его супруга (1938 года рождения). По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Для жителей жилого сектора самым опасным периодом является отопительный сезон, когда они пользуются отопительными печами. А нарушение правил эксплуатации отопительных печей может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.


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