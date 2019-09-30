Rauf Faik: Как стать популярными певцами без продюсера

Феномен дуэта в том, что ребята сами себе продюсеры, и отказывают любому лейблу или продюсеру, кто предлагает им сотрудничество.

20-летние братья-двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы из российского Ижевска сегодня являются кумирами миллионов школьников и студентов на всем постсоветском пространстве. Их видео на Youtube собирают миллионные просмотры, а в социальной сети ВКонтакте они на первом месте. Как они добились такой бешеной популярности без продюсеров, в чем секрет их песен и насколько важно музыкальное образование для написания хита, Rauf Faik рассказали корреспонденту Zakon.kz до своего выступления на большой музыкальном фестивале в Алматы в качестве хедлайнеров.

Особенность дуэта в том, что ребята сами себе продюсеры, и отказывают любому лейблу или продюсеру, кто предлагает им сотрудничество.

- Мы сами себе хозяева, и это самое главное, почему мы не соглашаемся вступать в другие лейблы. Мы не хотим, чтобы кто-то нам говорил, какую музыку писать. Сейчас самостоятельно продюсировать себя не так уже и трудно. Когда-то , лет 10 назад нужны были сильные продюсеры, но сейчас можно самим выстрелить. У нас есть позиция: мы не пойдем ни к кому, кто бы нас не пригласил, и наш менеджер знает это, и если предложения со стороны продюсеров поступают, либо не отвечает, либо отказывает, - поведал Фаик Мирзаев.

- Предложения от продюсеров и лейблов были, но мы не пошли. У других продюсеров, лейблов есть свои ограничения. А сейчас, если твой трек – хит, то он в конце концов будет услышан, сейчас такое время, что не нужно никаких связей, есть интернет и если твоя песня будет по душе людям, то никакой продюсер не нужен, - добавил Рауф Мирзаев.

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Интересно, что в продвижение дебютного альбома "Я люблю тебя", вышедшего в 2018 году, они вложили всего 1500 рублей. В итоге песня "Детство" заняла первое место ВКонтакте по итогам 2018 года. Клип на эту песню на Youtube сейчас посмотрели более 186 миллионов.

Однако, к успеху они шли постепенно. Рауф и Фаик начали заниматься вокалом в Доме детского творчества. Затем продолжили в эстрадной студии "Выше радуги", с которой побывали с гастролями в Санкт-Петербурге, Эстонии, Финляндии и Швеции. Ещё когда ещё учились в школе, стали работать певцами в кафе. В итоге работали так с 2014 по 2018 годы.

Свой первый клип братья сняли на песню "Love remind yesterday". Клип был замечен, собрал просмотры и несколько сотен лайков, после чего к ним стали поступать предложения спеть на разных площадках. В 2016 году у дуэта вышел второй клип, "Не нужны мне слова". Первой же по-настоящему "выстрелившей" стала песня "Я люблю тебя"

- Я думаю, нет никаких формул успеха. Просто надо быть собой и работать. Когда мы писали песни, ставшие знаменитыми, у нас не было мыслей, что мы сейчас вот сядем, и по формуле напишем. Это все настоящие истории, которые были в нашей жизни, мы о них рассказали в своих песнях, - считает Фаик Мирзаев.

Музыканты уверены, что сейчас создать хит может даже человек без музыкального образования.

- Сейчас ни ноты, ничего знать не обязательно. Люди берут сэмплы, делают бит, а дальше, как карта ляжет. Бывает, что ты находишь определенное удачное звучание, и все- слава, - считает Фаик

- Творчество- это фантазия, любой человек умеет фантазировать. Когда мы пишем песни, у нас вначале рождается мотив, а потом уже текст. Мы любим мелодии сразу напевать, нам больше нравится так. Мы более сильны в мелодиях, спасибо музыкальному образованию нашему, людей цепляем мотивами. У каждого человека есть свои убеждения. Мы несем свои убеждения, мировоззрение, люди за нами следуют просто потому, что они то верят в то же, во что и мы, - добавил Рауф.

При всех возможностях, которые дает интернет талантливым музыкантам, у него есть своя особенность: здесь полно хейтеров. Люди порой специально ищут негатив, оставляя самые гадкие комментарии даже там, где, казалось бы, нет ничего плохого. Рауф и Фаик спокойно относятся к данной категории пользователей.

- Меня никогда такое не задевало, ни в каких количествах. Любой человек, когда ему пишут какой-либо комментарий, задумывается, так ли это. Я тоже задумываюсь. Самое главное в такие моменты (когда кто-то написал плохой комментарий – Прим.Авт) думать головой, а не поддаваться эмоциями. Человека может задеть комментарий, и на эмоциях он может ответить совсем не то, что написал бы с умом, - считает Рауф.

- Я сам- человек эмоциональный. Иногда эмоции берут верх, но чаще всего начинаешь задумываться, что хейтит. Это чаще всего малолетки, у которых еще нет своего мнения, и они под влиянием трендов, не думая своей головой, начинают писать гадости. Если гадости пишет взрослый человек, которому нечего делать, то это вообще какая-то жесть. Когда ты понимаешь это, то нужно идти вперед, идти дальше, - признал Фаик.

Ребята любят слушать R&B, поп, соул, из исполнителей им нравятся Брайан Макнайт, Майкл Джексон, своими кумирами называют Сэма Смита и Майкла Джексона. XXXTentacion, по словам Фаика, много для них значит и очень вдохновляет. Rauf Faik не называют своих поклонников фанатами. В своих песнях и прямых эфирах ребята стараются максимально поддерживать людей, потому что понимают: у каждого есть проблемы и самое главное для артиста – быть рядом со своим слушателем, через наушники своими песнями и в социальных сетях.

Альберт Ахметов

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