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Пара сорвалась с балкона во время секса

Оба погибли.

Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 12:32

Пара выпала с балкона третьего этажа во время занятия сексом в Эквадоре, сообщает Daily Mail.

В результате инцидента оба погибли. Тела 28-летней женщины и ее 35-летнего партнера обнаружила соседка на террасе возле дома. Она выбежала на улицу после того, как услышала громкий звук падения.

Полиция занялась расследованием обстоятельств инцидента.

В августе сообщалось о том, что туристы выпали с балкона во время занятия сексом на глазах у публики во Франции. Свидетели немедленно вызвали скорую, и туристов доставили в местную больницу Hopital Pasteur. Отмечается, что мужчину направили в отделение интенсивной терапии, а его партнерша отделалась небольшими ушибами. Предположительно, мужчина смягчил ее падение.

В январе прошлого года британского туриста задержали в Паттайе после того, как местная жительница во время секса с ним выпала с балкона гостиничного номера. Тайка Уаннипа Джанхуатон, которой было 26 лет, погибла от многочисленных травм головы и шеи, полученных при падении с пятого этажа отеля. Рядом с телом девушки были обнаружены возбуждающие препараты.

Источник: Лента.ру


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