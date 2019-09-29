Казахстанка прибыла на Филиппины на конкурс Мисс Земля-2019

Сейчас Алтынай знакомится с участницами из других стран, проводит фотосессии в деловых костюмах.

Казахстанка Алтынай Асенова прибыла на Филиппины, где состоится финал конкурса Мисс Земля-2019, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что гала-шоу состоится 26 октября, конкурс начинается за месяц до него. Алтынай Асенова, едва прибыв на Филиппины, начала жить в ритме конкурса. Ее график пребывания расписан по минутам: приемы, благотворительные, экологические акции, промежуточные конкурсы.

Сейчас Алтынай знакомится с участницами из других стран, проводит фотосессии в деловых костюмах.

До выезда на Филиппины команда подготовила фотосессию с национальным цветком (тюльпаном), в национальном костюме ручной работой, украшенном изделиями из серебра. На их подготовку потребовалось два месяца. Юлия до малейших деталей подчеркнула красоту традиций и обычаев. А на сам конкурс Алтынай взяла с собой 30 вечерних платьев, купальники и повседневную одежду. Весь этот гардероб Алтынай примерит в течение ближайшего месяца на различных мероприятиях конкурса.

Мисс Земля – самый молодой конкурс, входящий в Топ-4 самых известных и уважаемых конкурсов красоты в мире после Мисс мира, Мисс Вселенная, Miss International. Впервые конкурс Мисс Земля состоялся в 2001 году на Филиппинах, с тех пор он не менял своего места проведения. От нашей страны тогда участвовала третья вице-мисс мира-2000 Маргарита Кравцова, она стала 3-й среди 42 участниц (титул Мисс Земля-Вода).

Конкурс Мисс Земля проходит под патронажем ООН, основной темой конкурса является экология, любовь к природе. В 2019 году организаторы сделали лейтмотивом конкурса цветы. То есть, каждая страна должна была подготовить для одного из дефиле платье на тему цветка, символизирующего их родную страну. Казахстанская участница выбрала тюльпаны, так как Казахстан является родиной этого цветка.

Альберт Ахметов

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