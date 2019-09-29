Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Воры разобрали бывшее здание полиции по кирпичикам

Бывшее здание Кировского отдела полиции и полицейские гаражи в Караганде разобраны.

Фото : liter.kz29 сентября 2019, 15:06

В Караганде воры разобрали по кирпичам бывшее здание Кировского отдела полиции и полицейские гаражи, передает Zakon.kz со ссылкой на "Литер".

Кражу обнаружили полицейские и возбудили уголовное дело. Личный состав в 2018 году переехал из здания по улице Седова и разместился в новостройке. А здание полиции пустовало. Воры нашли применение недействующему помещению – они разобрали здание полиции по кирпичам.

Позднее полицейские распространили информацию, что подозреваемые в краже установлены.

- Здание и гаражи на сегодняшний день стоят на балансе органа исполнительной власти - акимата. Подозреваемые лица установлены, расследование проводится по статье "кража в особо крупном размере", - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Ворам грозит по этой квалификации от 5 до 10 лет реального лишения свободы с конфискацией имущества.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты