Воры разобрали бывшее здание полиции по кирпичикам

Бывшее здание Кировского отдела полиции и полицейские гаражи в Караганде разобраны.

В Караганде воры разобрали по кирпичам бывшее здание Кировского отдела полиции и полицейские гаражи, передает Zakon.kz со ссылкой на "Литер".

Кражу обнаружили полицейские и возбудили уголовное дело. Личный состав в 2018 году переехал из здания по улице Седова и разместился в новостройке. А здание полиции пустовало. Воры нашли применение недействующему помещению – они разобрали здание полиции по кирпичам.

Позднее полицейские распространили информацию, что подозреваемые в краже установлены.

- Здание и гаражи на сегодняшний день стоят на балансе органа исполнительной власти - акимата. Подозреваемые лица установлены, расследование проводится по статье "кража в особо крупном размере", - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Ворам грозит по этой квалификации от 5 до 10 лет реального лишения свободы с конфискацией имущества.

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