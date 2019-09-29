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В столице начинается отопительный сезон - Алтай Кульгинов

Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс. тонн угля.

Фото : kleo.ru29 сентября 2019, 20:16

В Нур-Султане с 30 сентября начнется поэтапное подключение жилых домов к отоплению. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Zakon.kz.

В связи с погодными условиями соцобъекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники по поступившим заявкам уже подключили к отоплению.

- С завтрашнего дня поэтапно начнем подключать жилые дома и все другие объекты. Подключение займет несколько дней, - говорится в сообщении.

Согласно правилам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура ниже +10 градусов сохраняется в течение пяти дней.

Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс. тонн угля, приобрести уголь можно в 11 точках в разных частях города.


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