В столице начинается отопительный сезон - Алтай Кульгинов
Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс. тонн угля.
Фото : kleo.ru29 сентября 2019, 20:16
В Нур-Султане с 30 сентября начнется поэтапное подключение жилых домов к отоплению. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Zakon.kz.
В связи с погодными условиями соцобъекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники по поступившим заявкам уже подключили к отоплению.
- С завтрашнего дня поэтапно начнем подключать жилые дома и все другие объекты. Подключение займет несколько дней, - говорится в сообщении.
Согласно правилам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура ниже +10 градусов сохраняется в течение пяти дней.
Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс. тонн угля, приобрести уголь можно в 11 точках в разных частях города.
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