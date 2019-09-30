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Двух крупных чиновников в сфере строительства подозревают в получении взяток

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС УП Костаная.

Фото : Zakon.kz30 сентября 2019, 11:52

Двух руководителей госучреждений строительства Костанайской области подозревают в получении взяток, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

- Так, руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудный подозревается в получении взятки в виде автомобиля "Nissan Qashqai" 2019 г.в., стоимостью 10,4 млн тенге, от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту "Газификация микрорайонов в городе Рудный". Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалык по подозрению в получении взятки в сумме 250 тыс. тенге от представителя вышеуказанного ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту "Строительство водопроводных сетей поселка Восточный" на сумму 145 млн тенге. Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

В ведомстве добавили, что вместе с тем, ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.


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