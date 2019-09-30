Раскрыто убийство пенсионерки, исчезнувшей почти полгода назад в Туркестане

По подозрению в совершении преступления задержан сосед-квартирант, который избил женщину до смерти, а тело закопал во дворе своего дома.

Полицейские Туркестана задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, почти четыре месяца числившейся, как пропавшая без вести, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась жительница Казыгуртского района о том, что в июне текущего года при загадочных обстоятельствах исчезла ее мать, проживающая в одном из поселков Сарыагашского района. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР отдела полиции и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В полиции создали оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия. К розыску пропавшей пенсионерки подключили криминалистов и участковых инспекторов. Стражи порядка прочесали все близлежащие окраины, опросили очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией и осуществили комплекс других оперативных мероприятий.

- Учитывая, что женщина жила одна, оперативники отработали практически все ее связи, а также круг общения в последнее время. Все эти месяцы полицейские не прекращали розыск пожилой женщины, тщательно проверяли всю поступающую информацию. Также параллельно выдвигалась и отрабатывалась версия того, что пожилая женщина, возможно, стала жертвой убийства. Розыск пропавшей без вести находился на особом контроле руководства областного департамента полиции, – отметили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Спустя месяц безуспешных поисков в Сарыагашском РОП начали досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство". Стражи порядка продолжили оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей без вести.

- Спустя 4 месяца в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам криминальной полиции удалось выйти на след подозреваемого, причастного к исчезновению пенсионерки. Им оказался житель Казыгуртского района, который снимал дом в Сарыагашском районе по соседству с потерпевшей. По словам подозреваемого, между ним и пенсионеркой произошла ссора из-за долга, который она просила вернуть. В ходе ссоры подозреваемый избил женщину до смерти, а тело закопал во дворе своего дома. Полицейские обнаружили тело пропавшей без вести в указанном месте и направили его на экспертизу, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство". Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего преступления.

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