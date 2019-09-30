В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы

На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.

156 256 500 тенге тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане, передает Zakon.kz.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных: УК-161/3 (г. Житикара, более известное как "Черный беркут") и УК-161/12 (г. Аркалык).

На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.

Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге.

К слову, средний размер пенсий в Казахстане – 85 785 тенге.

Размер государственного пособия многодетным семьям (без учета АСП) – 10 504 тенге.

Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге.

Минимальный размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге.

То есть, тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире в случае чего, зарабатывает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника.

Вспомним, кто именно и за какие действия сидит в тюрьме пожизненно.

Одними из самых известных пожизненно осужденных являются Руслан Кулекбаев, Владислав Челах, Рустам Ибрагимов, Олег Власкин.

Руслан Кулекбаев в 2016 году устроил террористический акт. 18 июля 2016 года он в разных точках мегаполиса открывал стрельбу. Его обвиняли в убийстве 10 человек, включая 8 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также ряде других преступлений. Тогда по всем статьям Руслана Кулекбаева приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

Владислав Челах – осужденный за трагедию на погранзаставе "Арканкерген". В 2012 году там убили 14 пограничников, а здание казармы было полностью сожжено. Единственный, кто был живым – это Владислав Челах, который сначала сознался в произошедшем, но позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Рустам Ибрагимов в 2006 году убил политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников. 11 февраля 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство Алтынбека Сарсенбайулы, Василия Журавлева и Бауржана Байбосына. В ходе расследования были установлены лица причастные к этому преступлению - Рустам Ибрагимов и еще девять других лиц. 16 апреля 2012 года Ибрагимов, отбывающий наказание, обратился в Верховный суд Казахстана с заявлением, в котором он признался в совершении убийства, а также сообщил, что истинным заказчиком Сарсенбаева были Рахат Алиев и Альнур Мусаев.

8 февраля 2018 года произошло тройное убийство в Шымкенте. Олег Власкин убил женщину и двоих ее детей. Его задержали в Таразе. А в июне 2018 суд вынес приговор о пожизненном заключении. Выяснилось, что Олег пошел на убийство из-за денег.

Дольше всех из казахстанских пожизненно заключенных отбывает осужденный, совершивший несколько тяжких преступлений. Он находится в "Черном беркуте" 15 лет, с 2004 года.

Нередко заключенные нарушают внутренний правопорядок, и на такие случаи есть свои наказания. В независимости от категорий тяжести преступления и срока лишения свободы в отношении осужденных совершивших нарушение порядка отбывания наказания применяются меры дисциплинарного взыскания. При применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, предыдущее поведение осужденного, в том числе при совершении незначительного нарушения на первый раз в отношении осужденного применяется беседа воспитательного характера.

Практически все время заключенные находятся в камере, около двух часов в день они выходят на прогулку. Помимо прочего, в учреждениях они могут работать, обучаться или даже заниматься творчеством.

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