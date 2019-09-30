Будут ли повышать цены на хлеб в Казахстане

Цена пока стабильна, в среднем стоимость одной булки хлеба составляет 78-85 тенге.

На брифинге в СЦК первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, будет ли повышаться цена на хлеб, передает корреспондент Zakon.kz.

- Если говорить о цене на хлеб, она пока стабильна. От 78 до 85 тенге за одну булку социального хлеба. В случае повышения цен на зерно будут включаться механизмы СПК, стабфонды акиматовские и также Продкорпорация будет принимать участие, - сказал он.

При этом представитель МСХ подчеркнул, что рановато говорить о повышении цен на хлеб.

- Пока уборочная кампания идет, еще порядка 20 % нам убирать. Держим на пульсе ситуацию. Даже если будет, то незначительное повышение цен. Но социальный хлеб останется на прежнем уровне, так как сегодня акиматы готовятся, закупают муку в стабфонды. Здесь мы проблем по социальному хлебу не видим, - заверил Сапаров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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