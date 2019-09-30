Власти Норвегии депортировали 59 казахстанских гастарбайтеров

Норвежской стороной было принято приобрести билеты всем задержанным и начать их отправку на родину.

Казахстанцы депортированные из Норвегии за нарушение трудового режима, выразили благодарность посольству Казахстана и правительству. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал журналистам о том, как вернутся на родину казахстанские гастарбайтеры, передает корреспондент Zakon.kz.

25 сентября 2019 года в Норвегии миграционными властями выявлены нарушения со стороны 59 граждан Казахстана, которые прибыли на сезонные заработки. Правда, большинство из них заехали в страну по туристическим визам.

- На сегодняшний день из 59 граждан 45 уже вернулись в Казахстан, оставшиеся 14 вылетят сегодня. Государство в лице нашего посольства в Норвегии оказало полную поддержку нашим гражданам, оказавшимся в этой ситуации. Дипломаты постоянно находились рядом с нашими гражданами и благодаря их содействию данный вопрос был оперативно решен с норвежскими властями, - сказал Смадияров.

Он отметил, что по итогам разбирательств, норвежской стороной было принято решение приобрести билеты всем задержанным и начать их отправку на родину. А "задержанные казахстанцы выразили благодарность посольству Казахстана в Норвегии за участие и решение связанных с их делом вопросов".

Смадияров обратил внимание, что нелегальная трудовая миграция является серьезной проблемой. В Казахстане "оперируют компании и частные лица, занимающиеся нелегальной отправкой граждан на заработки за рубеж".

- В этой связи еще раз напоминаем, что норвежские правила по оформлению разрешения на сезонную работу достаточно жесткие. Так, прилетать в Норвегию с шенгенской визой, оформленной через посольства других европейских государств в Казахстане и уже на территории этой страны подавать документы в качестве сезонного рабочего, не допускается. Соответствующее разрешение и визы для граждан Казахстана выдаются только посольством Норвегии в Москве. Перечень требований, необходимых анкет и форм, а также утвержденных каналов подачи документов указан на веб-сайте данной дипмиссии, - пояснил он.

При этом сезонный контракт позволяет работать в Норвегии не более 6 месяцев, по истечении которых требуется покинуть страну. Представитель МИД попросил казахстанцев проявлять осторожность "в связи с большим количеством так называемых посредников, рекламирующих себя в интернете в качестве агентов по трудоустройству за рубежом".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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