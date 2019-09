Головкин прибыл в Нью-Йорк на новый бой

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) прибыл в Нью-Йорк для боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, пишет Vesti.kz.

30 сентября Головкин стал гостем радиопрограммы The Breakfast Club и дал интервью известному изданию Sport Illustrated.

. @GGGBoxing brings his Big Drama Show to the Big Apple! He opened his #GGGDerevyanchenko Fight Week with a media day, starting with an interview at @SINow . @DAZN_USA @TheGarden @Tecate @ChivasRegalUS pic.twitter.com/JVwcID24LW

Накануне стала известна программа всех мероприятий, приуроченных к бою Головкин - Деревянченко. Этот поединок будет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden. В андеркарте шоу заявлено семь поединков - в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 7 КО).

.@GGGBoxing brought his Big Drama Show to The World's Most Dangerous Morning Show at @Power1051 where he went mano a mano with @BreakfastClubAM during his #GGGDerevyanchenko fight week media day in NYC. @DAZN_USA @Tecate @ChivasRegalUS @TheGarden pic.twitter.com/OWUORuO7dE