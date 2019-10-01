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Акимы и члены правительства проведут эко-час в школах Казахстана

В акции примут участие шесть тысяч школ.

Фото : пресс-служба1 октября 2019, 10:36

В четверг, 3 октября, в Казахстане стартует масштабная акция "Эко-часы" во всех школах республики. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

- Друзья, рад сообщить, что в нынешний четверг во всех школах страны начинают преподавать такой факультатив как "Эко-часы". Этот день выбран не случайно. 3 октября празднуется Всемирный День охраны мест обитания, - написал министр на своей странице в Twitter.

По данным министра, в акции примут участие все члены Кабмина и акимы регионов.

Министры, акимы проведут урок в казахстанских школах, а затем помогут ученикам высаживать деревья.

- Мы ожидаем, что в этот день в Казахстане будет высажено более 200 тысяч деревьев. Проведение "эко-часов" в Казахстане станет традиционным и, думаю, что внесет значительный вклад в экологическое воспитание населения, - отметил глава Минэкологии.

Планируется, что в акции примут участие шесть тысяч школ Казахстана, более 2 млн учеников.

12 октября акция будет продолжена всеми жителями страны.


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