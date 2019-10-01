Когда госслужащим снимут запрет на использование смартфонов на работе

Данный нормативно-правовой акт находится на стадии согласования в государственных органах

Когда госслужащим разрешать пользоваться смартфонами на работе? Ответ на это вопрос во время интернет-конференции дала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает Zakon.kz.

В ответе указано, что одной из главных задач, реализуемых Концепцией кибербезопасности ("Киберщит Казахстана"), утвержденной постановлением правительства РК, является обеспечение защиты государственных информационных ресурсов и систем.

- Также, Стратегический план развития страны до 2025 года (далее – Стратегический план) предусматривает ряд реформ, в том числе реформу "Государственный сектор как лидер изменений", то есть повышение роли государственных органов как инициаторов и проводников изменений в стране, показывающих осуществимость изменений на собственном примере. Поскольку государственные служащие являются участниками процесса защиты государственных информационных ресурсов и систем, полагаем, что к вопросу использования смартфонов необходимо подходить как к обеспечению информационной безопасности, - отметила Жаилганова.

Пунктом 7.3 Стратегического плана установлено, что для обеспечения информационной безопасности будут реализованы необходимые организационные и технические меры, покрывающие все важные области – оборудование, программное обеспечение, процессы применения новых технологий. Будут приняты меры, направленные на снижение нормативных правовых ограничений по использованию портативных электронных устройств для государственных служащих, на расширение использования Интернета для рабочих целей.

- Будет сохранен необходимый уровень безопасности, включая требования к конфиденциальности. В настоящее время Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК, как уполномоченным органом инициировано внесение изменений в текущие нормативные-правовые акты в части исключения нормы (запрета вноса технических устройств). Данный нормативно-правовой акт находится на стадии согласования в государственных органах, - резюмировала председатель Агентства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!