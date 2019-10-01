Около $150 млрд инвестировал за 14 лет ЕС в Казахстан

Аскар Мамин провел второе заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС.

1 октября 2019 года премьер-министр РК Аскар Мамин провел очередную встречу с аккредитованными в Казахстане главами дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны обсудили итоги проделанной за три месяца после первой встречи работы по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе продвижения экспорта казахстанской продукции в ЕС, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, таможни, окружающей среды и изменения климата, законодательных мерах по совершенствованию инвестиционного климата в РК, а также результаты прошедшего 30 сентября текущего года 3-го заседания Комитета сотрудничества "Казахстан - ЕС" в торговой конфигурации.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству со странами Европейского Союза, который выступает одним из важнейших торгово-экономических партнеров РК.

На страны ЕС приходится более половины прямых иностранных инвестиций в Казахстан. В период с 2005 года по первое полугодие 2019 года ЕС инвестировал около $150 млрд. ЕС также выступает крупнейшим торговым партнером РК – по состоянию на июль 2019 года двусторонний оборот товаров и услуг достиг почти $20 млрд.

- Вклад экспертов ЕС был важен для разработки и реализации некоторых наших основных стратегий и документов в областях управления, приватизации, цифровизации, государственно-частного партнерства, устойчивого развития, которые продолжают играть большую роль в содействии росту казахстанской экономики и повышению благополучия населения страны, - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение роста объема прямых иностранных инвестиций и торговли является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Казахстана.

Аскар Мамин призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию экономическому сотрудничеству Казахстана с ЕС.

- Мы должны сделать нашу будущую повестку дня более чувствительной к новым тенденциям и работать над рекомендациями, которые позволяют лучше реагировать на существующие вызовы и возможности, - сказал глава правительства.

В свою очередь, главы дипломатических миссий отметили положительную динамику работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Казахстане. Глава Представительства ЕС в РК Свен-Олов Карлссон выразил уверенность, что активные усилия Правительства РК по совершенствованию инвестиционного климата придадут дополнительный импульс развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и стран Европейского Союза.

В обсуждении приняли участие руководитель отдела по Центральной Азии, России, СНГ, Украине, Западным Балканам и Турции Главного Директората по торговле ЕС Петрос Сурмелис, послы Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Австрии, Испании, Эстонии, Италии, Латвии, Греции, Испании, Хорватии, Румынии, Словакии, Венгрии, представители Литвы, Португалии, Болгарии, Финляндии, Бельгии, Чехии, руководители крупных мировых компаний.

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