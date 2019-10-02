Хлеб, мясо и молоко вновь подорожали

Цены на алкоголь тоже поднялись.

Цены на продовольственные товары за год (август 2019г. к августу 2018г.) выросли на 9%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистики МНЭ РК.

Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, овощи, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а фрукты свежие – подешевели.

В группе крупяных изделий отмечено разнонаправленное изменение цен. Средняя цена на рис в августе 2019г. составила 374 тенге за килограмм против 306 тенге в августе 2018г., а на гречневую крупу – 241 тенге против 255 тенге, соответственно.

Средняя цена на сахар-песок в августе 2019г. составила 233 тенге за килограмм, в августе 2018г. – 223 тенге.

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в августе 2019г. сложилась на уровне 1713 тенге за килограмм (в августе 2018г. – 1506 тенге), баранину с костями – 1648 тенге (1433 тенге), конину с костями – 1933 тенге (1695 тенге), свинину лопаточную часть – 1416 тенге (1281 тенге), колбасу полукопченую –

2109 тенге (1928 тенге), окорочка куриные – 812 тенге (663 тенге).

Примечание: Регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов.

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