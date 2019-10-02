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Бухгалтер дома престарелых похитила более двух млн тенге

Подозреваемая полностью возместила ущерб государству.

Фото : azh.kz2 октября 2019, 10:23

Прокуратурой Буландинского района проведена проверка в коммунальном государственном учреждении "Центр оказания специальных социальных услуг Макинск Буландынского района", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Установлено, что главный бухгалтер этой организации имея доступ к электронной системе "Казначейство клиент" и электронному ключу директора предприятия, незаконно производила начисление себе повышенной зарплаты и отпускных. Таким образом за два года бухгалтером было похищено более 2 млн тенге.

По материалам проверки прокуратуры Департаментом экономических расследований по Акмолинской области начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). В связи с тем, что подозреваемая полностью возместила ущерб государству, уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

В тоже время, за незаконную передачу другому лицу ключа электронной цифровой подписи директор государственного учреждения привлечена по части 5 статьи 640 Кодекса Об административных правонарушениях. В порядке сокращенного производства она оштрафована на 18 937 тенге. Штраф ею погашен.

Работа в данном направлении будет продолжена.


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