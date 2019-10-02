Время выпуска деклараций на таможне РК в "зеленом коридоре" сократили до минуты

С 2018 года в Казахстане действует электронное декларирование с использованием информационной системы "АСТАНА-1", которая позволила применить принцип "зеленого коридора".

О новшествах в таможенной сфере, вводимых для улучшения деятельности участников ВЭД, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Омирзак Бейспеков, передает Zakon.kz.

По его словам, с 2018 года в Казахстане действует электронное декларирование с использованием информационной системы "АСТАНА-1", которая позволила применить принцип "зеленого коридора", когда система самостоятельно выпускает таможенные декларации без участия должностного лица.

- Такое нововведение позволило значительно сократить временные и финансовые издержки бизнеса. Время выпуска при зеленом коридоре составляет менее 1 минуты. На сегодня при импорте порядка 65%, а при экспорте порядка 92% декларации выпускаются в "зеленом коридоре", - отметил Бейспеков.

Указанные в таможенной декларации сведения о разрешительных документах и лицензиях автоматически сверяются с государственной базой данных на предмет их достоверности, а также автоматического учета квот.

Сохраняется взаимодействие с органами технического регулирования, с которыми проводятся совместные досмотры в отношении сертифицируемой продукции.

Так, сработавшая система управления рисками позволила проверить и пресечь поток ввоза в Казахстан автотранспортных средств китайского производства с поддельными документами об оценке соответствия, а также не соответствующих экологическому классу ЕВРО-5.

Кроме того, применяются профили рисков для недопущения ввоза товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов по подтверждению оценке соответствия.

До конца текущего года планируется принять постановление Правительства РК, согласно которому будет значительно расширен перечень продукции, запрещенной к условному выпуску при таможенной очистке, таких, как продукция легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, мебельная продукция, отдельные виды строительных материалов и транспортных средств и т.д.

- То есть участники внешнеэкономической деятельности не смогут выпускать товары, не имея на руках необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов, - пояснил О.Бейспеков.

Говоря о контроле ввоза контрафактной продукции, замглавы КГД отметил, что "таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, включенных в таможенный реестр".

- К слову, на сегодняшний день на основании заявлений 152 правообладателя в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включено 667 товарных знаков, - сообщил он.

Также с 27 марта 2019 года в Казахстане запущен портал "Единое окно" по экспортно-импортным операциям, интегрированный с государственной базой данных "Е-лицензирование".

Благодаря этому уже в июле 2019 года в автоматическом режиме получены сведения о 42 видах лицензий и разрешительных документов, необходимых для таможенной очистки.

Кроме того, с марта участники внешнеэкономической деятельности через "Единое окно" имеют возможность получать разрешения на ввоз незарегистрированных пестицидов и свидетельства о государственной регистрации продукции, сведения из которых направляются в ИС "АСТАНА-1" для таможенной очистки ввозимых товаров.

До конца текущего года будут введены в эксплуатацию компоненты по документам подтверждения соответствия, разрешениям на ввоз диких животных и диких растений СИТЕС, а также модуль по оказанию госуслуг в сфере таможенного дела.

Омирзак Бейспеков также рассказал, что согласно новым нормам в Таможенном кодексе РК, теперь таможенную декларацию можно будет подавать в электронном виде без представления органу госдоходов документов, подтверждающих сведения, заявленные в ней.

Помимо этого, удалось интегрировать две информсистемы – "АСТАНА-1" и "Электронные счета-фактуры", что позволит в электронном формате отслеживать импортированные в Казахстан товары.

Внедрили также модуль "Виртуальный склад", благодаря которому при получении сведений из таможенных деклараций в автоматическом режиме отслеживается весь бизнес-процесс движения товара посредством виртуальных меток.

Как сообщил замглавы КГД, в целях технической поддержки участников ВЭД при Комитете созданы служба поддержки и чат в мессенджере "Telegram", в который также включены сотрудники и руководство КГД и МФ РК. Ежедневно в чат поступает более 50 обращений, многие из которых связаны с порядком заполнения декларации на товары и работой в системе, каждое сообщение обрабатывается не более 5 минут.

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