Вправе ли полицейские запрещать казахстанцам курение в сквере или на улице

В последнее время участились случаи, когда представители ОВД требуют у прохожих затушить сигарету, мотивируя это некими новыми правилами.

В последнее время участились случаи, когда полицейские останавливают курящих прохожих на улице или в скверах и парках, и требуют затушить сигарету, объясняя это некими новыми правилами, якобы предписывающими употребление табачных изделий только в специально отведенных местах. Насколько законны подобные требования, и как вести себя гражданину, оказавшемуся в такой ситуации, журналисту Zakon.kz рассказал известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов.

Поводом для беседы с юристом стало обращение в редакцию ИА Zakon.kz алматинца, который сообщил следующее:

"Вчера я просто шел по улице с сигаретой и сотрудник дорожно-патрульной полиции сделал мне замечание за курение на улице, и потребовал затушить сигарету. Мол, теперь действуют новые правила и курить можно только в специально отведенных местах. Про поезда, вокзалы, кафе и т.д. известно уже давно. Но то, что теперь и идти по улице с зажженной сигаретой нельзя, я услышал впервые".

Стоит отметить, что судя по постам и комментариям в социальных сетях, с подобными ситуациями сталкивались многие казахстанцы. Поэтому мы обратились за разъяснением к адвокату Жангельды Сулейманову.

Как отметил юрист, его возмущению нет предела, потому что действия этого полицейского незаконны и не обоснованы. И он своими действиями напрямую нарушает права курящих граждан. И если так пойдет дальше, то завтра с такими подходами и дышать могут запретить. Конечно, нельзя окурки бросать на землю, потому что по закону это считается хулиганством. Поэтому их обязательно следует бросать в урны или держать в руке. Но к самому табачному дыму это не относится.

- Согласно Кодексу о здоровье нации, у нас прямо указаны места, в которых запрещено потребление табачных изделий. И их перечень состоит примерно из 10 пунктов. Но в этом перечне нет таких мест, как, например, улицы, места за пределами зданий, помещений и т.д. Там даже, наверное, что-то более или менее близкое сложно найти. Потому что там перечислены все крытые помещения – школы, ночные клубы, самолеты, поезда и т.д. Но в казахстанском законодательстве нет запрета на курение за пределами зданий. Поэтому эти все требования полицейских являются незаконными. Даже если они ссылаются на некие новые правила, какие-то ссылки на приказы, положения, инструкции и иные нормативные акты являются не обоснованными, потому что только закон может запрещать потребление табачных изделий, – объяснил Жангельды Сулейманов.

Он добавил, что в некоторых странах мира, например, в Чешской Республике запрещено в том числе курение на остановках общественного транспорта. И это напрямую в законе прописано. У нас же пока до этого не дошло, а потому, по мнению адвоката, полицейский в этой ситуации был полностью не прав.

Также Жангельды Сулейманов дал совет, как вести себя курящему гражданину в случае, если полицейский или иное проверяющее лицо будет требовать загасить сигарету или запрещать употреблять табачные изделия в местах, которые не запрещены законом. Например, на улице, в сквере или на автобусной остановке.

- В первую очередь курящему гражданину нужно сказать, что согласно Кодексу о здоровье нации, данное место не является запрещенным местом. А второе – попросить уважаемого господина полицейского обосновать свои требования со ссылкой на норму законодательства. Я думаю, что после этого полицейский уже не станет продолжать дальше свои незаконные действия. А если уж совсем принципиально подойти к этому, то следует обратиться с жалобой в Департамент полиции или другие вышестоящие органы, и за такие незаконные требования полицейский может быть привлечен к административной ответственности, потому что это превышение полномочий, –порекомендовал Жангельды Сулейманов.

Также редакция Zakon.kz обратилась с официальным запросом по разъяснению сложившейся ситуации в МВД РК. Ответ в ведомстве пообещали предоставить в ближайшие дни.

Владимир Демидов

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