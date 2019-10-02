Курс доллара продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара составил 388,87 тенге (+0,38).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,87 тенге (+0,38).

Средневзвешенный курс евро составил 425,50 тенге (+0,63), объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9528 тенге (-0,0282), объем торгов 30 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 388,5-389,9 тенге, евро - 424,7-426,9 тенге, рос.рубля - 5,94-5,99 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!