Курс доллара продолжает расти
Средневзвешенный курс доллара составил 388,87 тенге (+0,38).
Фото : qalampir.uz2 октября 2019, 16:04
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 388,87 тенге (+0,38).
Средневзвешенный курс евро составил 425,50 тенге (+0,63), объем торгов 100 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9528 тенге (-0,0282), объем торгов 30 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 388,5-389,9 тенге, евро - 424,7-426,9 тенге, рос.рубля - 5,94-5,99 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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