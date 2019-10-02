Полицейскому в Актобе за отказ от взятки вручили благодарственное письмо

На сегодняшний день по решению суда нарушителю был наложен штраф в размере 200 МРП.

Руководитель Антикоррупционной службы Актюбинской области Мирлан Мухамбетов вручил благодарственное письмо старшему сержанту батальона патрульной полиции Актобе Асету Зайнуллину перед его руководством и всем коллективом.

- Объявляется благодарность за предотвращение коррупционного правонарушения, - говорится в тексте благодарственного письма.

Напомним, что сотрудник патрульной полиции остановил водителя Lexus за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На месте задержания водителем было предложено денежное вознаграждение, от которого сотрудник категорически отказался и был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.608 КоАП РК. На следующий день правонарушитель нашел мобильный номер инспектора и предложил решить вопрос в его пользу, без всяких протоколов, на что вновь получил отказ.

Спустя промежуток времени на сотовый телефон полицейского инспектора пришло сообщение со словами благодарности и скриншот перевода 5 тысяч тенге. Асет Зайнуллин оставаясь верным присяге незамедлительно сообщил об этом своему руководству, далее Управлением собственной безопасности ДП дело было передано в Антикоррупционную службу. На сегодняшний день по решению суда нарушителю был наложен штраф в размере 200 МРП (505 000 тг.) в доход государства за предоставление незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь, Антикоррупционная служба предупреждает граждан о том, что за дачу взятки или незаконного вознаграждения законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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