Назначен первый заместитель прокурора Акмолинской области
Им стал Канат Мамаев.
Фото : скриншот с видео2 октября 2019, 18:38
Приказом Генерального Прокурора от 27 сентября текущего года первым заместителем прокурора Акмолинской области назначен Канат Мамаев, передает Zakon.kz.
Мамаев К.Е. родился в 1974 году в Туркестанской области. Окончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби по специальности "Правоведение".
Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году.
В разное время занимал должности прокурора Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, был заместителем прокурора г. Алматы.
До настоящего назначения занимал должность заместителя прокурора Костанайской области.
Классный чин – старший советник юстиции.
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