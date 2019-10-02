Назначен первый заместитель прокурора Акмолинской области

Им стал Канат Мамаев.

Приказом Генерального Прокурора от 27 сентября текущего года первым заместителем прокурора Акмолинской области назначен Канат Мамаев, передает Zakon.kz.

Мамаев К.Е. родился в 1974 году в Туркестанской области. Окончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби по специальности "Правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году.

В разное время занимал должности прокурора Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, был заместителем прокурора г. Алматы.

До настоящего назначения занимал должность заместителя прокурора Костанайской области.

Классный чин – старший советник юстиции.

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