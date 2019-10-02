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Назначен первый заместитель прокурора Акмолинской области

Им стал Канат Мамаев.

Фото : скриншот с видео2 октября 2019, 18:38

Приказом Генерального Прокурора от 27 сентября текущего года первым заместителем прокурора Акмолинской области назначен Канат Мамаев, передает Zakon.kz.

Мамаев К.Е. родился в 1974 году в Туркестанской области. Окончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби по специальности "Правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году.

В разное время занимал должности прокурора Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, был заместителем прокурора г. Алматы.

До настоящего назначения занимал должность заместителя прокурора Костанайской области.

Классный чин – старший советник юстиции.


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